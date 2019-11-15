Сергей Стаховский проигрывает в четвертьфинале Челленджера в Хельсинки.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть четвертьфинальную стадию соревнований категории Челленджер в Хельсинки. В матче 1/4 финала Сергей, получивший в столице Финляндии 11-й номер посева, проиграл 15-й ракетке турнира Карлосу Табернеру из Испании. В стартовом сете Стаховский долгое время уступал с брейком, но сумел отыграться и перевести партию на тай. Правда уже на нем украинский теннисист отдал сопернику стартовый отрезок матча. А вот судьбу второго сета решил единственный брейк в исполнении Карлоса. На победу в поединке Табернер потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
(15) Карлос Табернер - (11) Сергей Стаховский - 7:6(5), 6:3
В полуфинале турнира в Хельсинки Карлос Табернер сыграет с Мохамедом Савфатом.
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