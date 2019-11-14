четверг, 14 ноября 2019 г.

Сергей Стаховский пробивается в 1/4 финала Челленджера в Хельсинки.

Сергей Стаховский, получивший на соревнованиях категории Челленджер в Хельсинки 11-й номер посева, продолжает успешные выступления на турнире. На стадии третьего круга украинский теннисист в трех сетах обыграл француза Раяна Румана, занимающего 369-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии и выход в четвертьфинал турнира в столице Финляндии Стаховский потратил чуть менее двух часов игрового времени.


(11) Сергей Стаховский - Раян Руман - 6:3, 5:7, 6:3

Стартовый сет встречи Сергей сумел оставить за собой благодаря единственному брейку, который украинец оформил уже под самый занавес этого отрезка матча. Стаховский взял под ноль гейм на приеме, и вышел подавать на партию. Именно в этот момент Руман и добрался до своего первого во встрече брейк-поинта. Украинский теннисист важнейший мяч отыграл и завершил сет в свою пользу.

Но вот в начале второго сета с брейком сумел повести уже Раян, который удерживал перевес до середины партии. Стаховский отыгрался, но развить успех не сумел, а в самой концовке партии еще и упустил собственную подачу на тай-брейк, так что Руман сумел перевести матч в решающий отрезок.

Его дебют прошел в абсолютно равной борьбе, но с середины партии Сергей полностью захватил инициативу. Сначала украинец выцарапал сложнейший гейм на приеме, реализовав лишь четвертый брейк-поинт. Ну а потом Стаховский поставил точку в матче еще одним брейком.

В четвертьфинале Челленджера в Хельсинки Сергей Стаховский сыграет с испанским теннисистом Карлосом Табернером.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:54
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)