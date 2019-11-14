Сергей Стаховский пробивается в 1/4 финала Челленджера в Хельсинки.

(11) Сергей Стаховский - Раян Руман - 6:3, 5:7, 6:3
Стартовый сет встречи Сергей сумел оставить за собой благодаря единственному брейку, который украинец оформил уже под самый занавес этого отрезка матча. Стаховский взял под ноль гейм на приеме, и вышел подавать на партию. Именно в этот момент Руман и добрался до своего первого во встрече брейк-поинта. Украинский теннисист важнейший мяч отыграл и завершил сет в свою пользу.
Но вот в начале второго сета с брейком сумел повести уже Раян, который удерживал перевес до середины партии. Стаховский отыгрался, но развить успех не сумел, а в самой концовке партии еще и упустил собственную подачу на тай-брейк, так что Руман сумел перевести матч в решающий отрезок.
Его дебют прошел в абсолютно равной борьбе, но с середины партии Сергей полностью захватил инициативу. Сначала украинец выцарапал сложнейший гейм на приеме, реализовав лишь четвертый брейк-поинт. Ну а потом Стаховский поставил точку в матче еще одним брейком.
В четвертьфинале Челленджера в Хельсинки Сергей Стаховский сыграет с испанским теннисистом Карлосом Табернером.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий