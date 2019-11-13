Сергей Стаховский на отказе Миши Зверева выходит в третий раунд Челленджера в Хельсинки.

Сергей Стаховский становится участником стадии третьего круга соревнований категории Челленджер в столице Финляндии. Соперник украинского теннисиста, получившего в Хельсинки 11-й номер посева, немец Миша Зверев не сумел доиграть поединок второго раунда, снявшись из-за проблем со здоровьем в дебюте второго сета. Примечательно, что стартовый сет благодаря раннему брейку, оставил за собой именно Зверев. В итоге теннисисты провели на корте чуть менее часа игрового времени.
(11) Сергей Стаховский - Миша Зверев - 4:6, 2:1, ret
За выход в четвертьфинал Челленджера в Хельсинки Сергей Стаховский поспорит с французом Раяном Руманом.
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