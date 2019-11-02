Остаться в живых. Элина Свитолина на отказе Белинды Бенчич выходит во второй подряд финал Итогового турнира WTA Finals.

Элина Свитолина - Белинда Бенчич - 5:7, 6:3, 4:1, ret
Очень много критики сыпется на Итоговый турнир WTA Finals в связи с массовым снятием теннисисток. Действительно соревнования превращаются в настоящую борьбу на выживание. Бьянка Андрееску, Наоми Осака, Кики Бертенс, теперь вот Белинда Бенчич - сразу 4 спортсменки вынуждены были сняться по ходу турнира. И виной всему, конечно же, просто минимальное количество сил, оставшихся к концовке сезона.
Элина Свитолина, проведя далеко не лучший сезон в карьере и имея в пассиве некоторые проблемы с коленом, все равно выглядит в Шэньчжэне чуть ли не образцом стойкости и выносливости. Сегодня, например, украинская теннисистка заведомо выбрала стратегию затягивания каждого из розыгрышей. Понятно, что по-другому переиграть Бенчич достаточно сложно. Но играть так в начале ноября, когда за плечами 10 месяцев сезона, весьма проблематично.
В стартовой партии Белинда еще пыталась не уступать сопернице в скоростях передвижения на корте. Швейцарская теннисистка, конечно, старалась завершать розыгрыши в несколько ударов, но и в длительные перестрелки ввязывалась, пусть и без удовольствия. До первого брейк-поинта в матче добралась, правда, Элина. Но украинская теннисистка им не воспользовалась, а через несколько минут уже проигрывала с брейком. Закрепить перевес собственной выигранной подачей Бенчич не смогла - Белинда доигралась до тройного брейк-поинта и даже почти отыгралась, но с третьей попытки Свитолина оформила обратный брейк.
Именно в этом отрезке матча уже становилось очевидным, что Бенчич чувствует себя не лучшим образом. Перед 12-м геймом, то есть перед подачей Свитолиной на тай-брейк, Белинда взяла довольно затяжной медицинский тайм-аут. И пока физиотерапевт колдовала над Бенчич, Элина, похоже, выбилась из ритма и в итоге упустила собственную подачу, а вместе с ней и весь стартовый сет.
В дебюте второго сета Свитолина принялась за дело серьезно и моментально повела с брейком. Да, у Бенчич были возможности отыграться, но Элина отыграла за партию 3 брейк-поинта, а потом и еще один успех на приеме оформила. Белинда все чаще либо вызывала медиков, либо сама массажировала себе ступню. Передвижения швейцарской теннисистки становились все тяжелее, хотя с места Бенчич играла довольно остро и могла создавать Свитолиной проблемы.
Все же, снятие Бенчич в воздухе витало. После того, как Свитолина повела с брейком в решающей партии, да еще и крайне уверенно играла на собственных подачах, Белинда таки приняла решение завершить матч.
Таким образом Элина Свитолина выигрывает свой 10-й матч подряд в рамках Итоговых турниров WTA Finals. А еще украинская теннисистка устанавливает рекорд по количеству эйсов за матч. Сегодня Свитолина 16 раз подала на вылет. Да, Бенчич порой и не старалась тащить мячи, оставаясь чуть ли не на месте, но прогресс Элины на вводе мяча в игру не отметить нельзя.
Теперь Элина Свитолина ждет победительницу второго полуфинала Эшли Барти - Каролина Плишкова, с которой и разыграет титул в Шэньчжэне.
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