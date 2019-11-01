Элина Свитолина в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче обыгрывает Софью Кенин на WTA Finals.

Элина Свитолина - Софья Кенин - 7:5, 7:6(10)
У Элины Свитолиной перед матчем была серьезная дилемма. С одной стороны, на кону и приличные призовые, и очки, которые нужно защищать за невероятно успешное выступление на Итоговом Турнире WTA в прошлом году. С другой - силы бы не мешало поберечь перед полуфинальным поединком. Первая строчка в группе уже никуда не денется, Бенчич, которая стала соперницей украинской теннисистки по 1/2 финала в Шэньчжэне, имеет на день отдыха больше, да и, к тому же, Белинда вчера еще и совсем неполноценный матч против Кики Бертенс провела. А значит, вполне может быть гораздо свежее на корте.
Свитолина выбрала первый вариант - бороться за победу до последнего, а о полуфинале думать уже после. Упрекать украинскую теннисистку в таком решении уж точно не стоит. Кенин, вообще, достаточно неудобная соперница для Элины. Вспомнить хотя бы два проигранных американке матча на турнирах в Торонто и Цинциннати. Другой вопрос в том, что в тот отрезок сезона украинская теннисистка была явно не в таких боевых кондициях, как сейчас. Но осадочек от тех поражений, как говорится, остался.
Кенин начала встречу довольно неплохо - быстро вырвалась вперед с брейком и даже могла упрочить свое лидерство в счете второй выигранной подачей Свитолиной. Украинская теннисистка, понимая опасность ситуации, за гейм вцепилась всеми силами и, отыграв двойной брейк-поинт, таки оставила его за собой. А уже через несколько минут Элина и обратный брейк оформила, восстановив равновесие в счете.
Качели на этом не закончились. Свитолина проигрывает следующий же собственный гейм и даже дает возможность Софье выходить подавать на сет. И вот в этот момент американка немного поплыла. Не додавив Элину самую малость Кенин умудрилась дважды подряд упустить собственные геймы и с подачи на партию в итоге не дотянуть даже до тай-брейка.
Свитолина продолжила играть под серьезным давлением и во второй партии. Уже в стартовом гейме сета Элине пришлось отыгрываться со счета 0:40, а потом и четвертый брейк-поинт у соперницы ликвидировать. Украинская теннисистка справилась, подачу удержала, и в дальнейшем, как показалось, обе спортсменки наладили игру в собственных геймах и относительно спокойно их выигрывали.
Но в концовке партии началось все самое интересное. Сначала Свитолина не реализовала скрытый матч-болл на приеме, а уже через несколько минут упустила собственный гейм и дала Кенин возможность подавать на вторую партию. Софья даже до сет-болла добралась, но в отчаянной борьбе с четвертого брейк-поинта Элина отыгралась.
Перед самым тай-брейком Свитолина могла ставить точку в противостоянии, но не воспользовалась уже полноценным матч-боллом на приеме. Партия перетекла в тай-брейк, который получился невероятно боевым. Но со счетом 12:10 с шестого за встречу матч-поинта Элина таки поставила точку в противостоянии и оформила третью победу в группе.
Судьба второй путевки в полуфинал от Фиолетовой группы решится в личном противостоянии Симоны Халеп и Каролины Плишковой. Ну а Элина Свитолина готовится к завтрашнему поединку против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий