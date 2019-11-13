среда, 13 ноября 2019 г.

Итоговый турнир ATP Finals. Доминик Тим переиграл Новака Джоковича и вышел в полуфинал.

Австрийский теннисист  Доминик Тим неожиданно выигрывает группу Бйорна Борга. Во втором матче группового этапа Доминик на тай-брейке решающего сета переиграл сербского спортсмена Новака Джоковича, получившего на Итоговом 2-й номер посева. Тим проиграл стартовый сет на тай-брейке, но затем благодаря единственному успеху на приёме оставил за собой вторую партию матча. Австриец дважды вёл с брейком по ходу решающего сета, но Джокович отыгрывался. В итоге победу в матче Доминик Тим оформил лишь на тае третьей партии. На неё австрийцу понадобилось чуть менее 2 часов и 50 минут игрового времени.


(5) Доминик Тим - (2) Новак Джокович - 6:7(5), 6:3, 7:6(5)

 Таким образом Доминик Тим досрочно оформил выход в полуфинал Итогового Турнира ATP Finals в Лондоне, ну а судьба второй путёвки в 1/2 финала определится в личном противостоянии Новака Джоковича и Роджера Федерера.

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о 07:44
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