воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Итоговый турнир ATP Finals. Доминик Тим обыграл Александра Зверева на пути в финал.

Австрийский теннисист Доминик Тим становится вторым финалистом Итогового Турнира в Лондоне. В борьбе за выход в титульный матч финальных соревнований сезона Доминик в двух партиях обыграл немца Александра Зверева, получившего на ATP Finals 7-й номер посева. В стартовой партии Тим отличился на приёме лишь в самой концовке этого отрезка матча, да и то, благодарить за это Доминик должен соперника, допустившего двойную ошибку на сет-болле. В середине второй партии Александр снова провалил собственную подачу и Тим удержал перевес до победного завершения встречи. На выход в финал Итогового турнира в Лондоне Доминик Тим потратил около 1 часа и 35 минут игрового времени.


(5) Доминик Тим - (7) Александр Зверев - 7:5, 6:3

 В финале Итогового Турнира в Лондоне Доминик Тим сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, обыгравшим в своём полуфинале Роджера Федерера.

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о 08:37
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