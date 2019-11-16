Итоговый турнир ATP Finals. Роджер Федерер не справился со Стефаносом Циципасом в полуфинале.

(6) Стефанос Циципас - (3) Роджер Федерер - 6:3, 6:4
Отличная игра Роджера Федерера в последнем матче группового этапа против принципиального соперника Новака Джоковича, конечно, настроила поклонников швейцарского теннисиста на позитивный лад. Но сегодня Циципас, как ни удивительно, поставил перед Роджером куда более сложную задачу, нежели серб в прошлом матче. Греческий теннисист предложил намного более высокие скорости, частенько ловил Роджера на противоходе, да и в целом попытался сыграть максимально эффективно и собранно.
Получалось у Циципаса, откровенно говоря, далеко не всегда, но Федерер умудрялся не пользоваться такими подарками, как тройной брейк-поинт, например. В целом же швейцарец упустил 11 брейковых мячей, что, честно говоря, на Роджера ну совсем не похоже.
В начале встречи сам Федерер мог уйти в отрыв, но не воспользовался своим шансом. Вроде у Роджера и приём неплохо работал, и тот же брейк-поинт он заработал красивым обводящим, но Стефанос в концовке гейма отыграл просто отлично. А потом и на приёме зацепился. Швейцарец провалил начало гейма, вроде бы выпутался со счета 0:30, но сначала подарил сопернику брейк-поинт ошибкой в достаточно простой ситуации, а потом отдал Циципасу инициативу в важнейшем розыгрыше и упустил подачу.
Шанс на отыгрыш, которым Федерер просто обязан был пользоваться, возник у швейцарца в середине партии. Тройной брейк-поинт, что может быть лучше, но Циципас отыгрался. Роджер как-то неожиданно выпал из борьбы и толком не пободался ни за один из этих мячей - то приём сорвет, то просто ошибется в розыгрыше.
Со своей подачей у Роджера в концовке партии все было относительно неплохо, да и ещё одну возможность для спасения Стефанос швейцарцу подарил. Уже при подаче на сет Циципас сначала отыграл пару брейк-поинтов, а потом все никак не мог совладать со вторым квадратом подачи. Правда на седьмом сет-болле Федерер таки не справился с подачей соперника и отдал Циципасу стартовую партию.
Второй сет Роджер начал с провального гейма на собственной подаче, который он упустил под ноль. Ситуация становилась совсем критичной для швейцарского спортсмена, но он тут же оформил обратный брейк. Правда, не без приключений - Циципас снова спасся с тройного брейк-поинта, но на четвёртом мяче Федерер, наконец, впервые во встрече отличился на приёме.
Через минуту Циципас снова оказался в лидерах. Роджера продолжило лихорадить и вновь проигранная подача вполне вписывалась в сценарий игры. Сказать, что Стефанос спокойно довел встречу до победы, конечно, нельзя. При подаче на матч греческий теннисист снова столкнулся с приличными трудностями, но Федерер вновь простил - дал Циципасу отыграть двойной брейк-поинт.
Теперь в финале Итогового Турнира ATP Finals в Лондоне Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Домиником Тимом и Александром Зверевым.
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