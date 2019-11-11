Итоговый турнир ATP Finals. Стефанос Циципас впервые в карьере переиграл Даниила Медведева.

(6) Стефанос Циципас - (4) Даниил Медведев - 7:6(5), 6:4
Центральным матч Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева, наверное, называть было неправильно, но, мягко говоря, не самые простые взаимоотношения между теннисистами добавляли встрече перчинки. Как бы не критиковал греческий теннисист стиль игры Медведева, сколько бы не называл его примитивным и скучным, в истории личных противостояний Даниил уверенно лидировал - 5:0. То есть россиянин на деле доказывал правоту своих слов о том, что даже такого тенниса ему вполне хватает для того, чтобы стабильно обыгрывать Циципаса.
Нельзя сказать, что Стефанос в начале встречи осторожничал, но ставку грек явно попробовал сделать на стабильность собственных действий. Порой казалось, что Циципас затягивает с принятием решения об атаке. И, пусть именно в такой игре Медведев должен себя чувствовать, как рыба в воде, первые проблемы на подаче возникли как раз у россиянина. Даниил первый в матче брейк-поинт отыграл, а второго в стартовом сете ни у одного из соперников так и не возникло. Тай-брейк - это всегда игра нервов, но в подобном матче он действительно стал отменной проверкой характеров. Чуть лучше её прошёл Циципас. Стефанос дважды упустил перевес с мини-брейком, но после третьего выигранного на приёме розыгрыша тут же поставил точку в стартовом сете.
Наверное, у Медведева не оставалось вариантов, кроме как усиливать игру, но ресурсы россиянина оказались ограниченными. На приёме игру наладить так и не удалось, так что Даниил закончил встречу с цифрой "0" в графе "брейк-поинты". А чем дальше, тем серьезнее становились проблемы на собственной подаче. Если в середине партии Медведев гейм с двух брейк-поинтов удержал, то через несколько минут Циципасу хватило минимального шанса. Сразу после первого во встрече успеха на приёме Стефанос успешно подал на победу.
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня сыграют Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
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