Итоговый турнир ATP Finals. Стефанос Циципас обыгрывает Доминика Тима в финале.

Греческий теннисист Стефанос Циципас становится победителем Итогового Турнира ATP Finals в Лондоне. В титульном матче финальных соревнований сезона Стефанос на тай-брейке решающего сета переиграл австрийца Доминика Тима, посеянного на турнире под 5-м номером. В целом владея инициативой Циципас проиграл стартовый сет на тай-брейке, но просто разгромил соперника во второй партии. Греку удалось повести с геймом на приёме в активе и по ходу решающего сета, но Тим обострил борьбу и дотянул до ещё одного тая. Лишь на нем, затратив на победу чуть более 2 часов и 35 минут игрового времени, Стефанос Циципас оформил трофей на Итоговом Турнире в Лондоне.
(6) Стефанос Циципас - (5) Доминик Тим - 6:7(6), 6:2, 7:6(4)
Для Стефаноса Циципаса трофей на Итоговом Турнире в Лондоне становится самым значимым в карьере. Напомним, что в прошлом году именно греческий теннисист стал победителем Итогового для игроков молодого поколения - Next Gen ATP Finals.
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