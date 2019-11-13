Итоговый турнир ATP Finals. Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и оформил выход в полуфинал.

Стефанос Циципас становится первым полуфиналистом Итогового турнира в Лондоне от квартета имени Андре Агасси. Во втором раунде группового этапа греческий теннисист в двух партиях справился с немцем Александром Зверевым, получившим на ATP Finals 7-й номер посева. Если в стартовом сете Циципас сумел оформить лишь один брейк практически под самый занавес этого отрезка встречи, то во второй партии Стефанос быстро добился перевеса в два выигранных на приеме гейма и удержал его до конца матча. На победу в противостоянии Стефанос Циципас потратил час с четвертью игрового времени.
(6) Стефанос Циципас - (7) Александр Зверев - 6:3, 6:2
Стефанос Циципас пробивается в полуфинал уже на дебютном Итоговом Турнире ATP. Греческий теннисист стал самым молодым участником стадии 1/2 финала со времени Хуана Мартина Дель Потро в 2009-м году.
Перед третьим раундом на выход из группы имени Андре Агасси претендуют все трое оставшихся спортсменов. Правда, шансы Даниила Медведева можно оценить как призрачные.
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