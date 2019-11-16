Итоговый турнир ATP Finals. Александр Зверев переиграл Даниила Медведева и оставил Рафаэля Надаля за бортом полуфинала.

Действующий чемпион Итогового Турнира в Лондоне немецкий теннисист Александр Зверев выходит в полуфинал ATP Finals. В матче третьего круга группового этапа Александр в двух партиях переиграл россиянина Даниила Медведева, потерявшего к моменту начала встречи все шансы продолжить борьбу на соревнованиях. В самом начале встречи Зверев оформил брейк и удержал этот перевес до самого завершения сета. Во втором отрезке матча все решилось на тай-брейке, который немец провел чуть увереннее соперника. На победу в матче Александр Зверев потратил около 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Александр Зверев - (4) Даниил Медведев - 6:4, 7:6(4)
Теперь в полуфинале Итогового турнира ATP Finals Александр Зверев сыграет против австрийского теннисиста Доминика Тима. Ну а во втором полуфинале сразятся Роджер Федерер и Стефанос Циципас.
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