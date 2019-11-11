Итоговый турнир ATP Finals. Рафаэль Надаль практически без шансов уступил Александру Звереву.

(7) Александр Зверев - (1) Рафаэль Надаль - 6:2, 6:4
Понятно, что против Рафы в Лондоне играет слишком много факторов. Во-первых, это не самое любимое покрытие - хард в помещении. Проводись Итоговый турнир хоть иногда на других кортах, была бы у Надаля парочка титулов, в этом сомнений никаких. Но в текущем сезоне подключились еще и проблемы со здоровьем. По сути, до последнего никто не мог дать стопроцентную гарантию того, что испанец сыграет в Лондоне. На корт Рафаэль таки вышел, но в его игре, если быть совсем откровенным, трудности просматривались.
Но, давайте не будем разговорами о повреждении Надаля нивелировать заслуг Зверева в этой победе. А они, действительно, весомые. Во-первых, Александр практически весь матч удерживал фантастический уровень подачи. Что и говорить, если парочку стартовых геймов встречи Зверев неизменно выигрывал эйсами. А вот Надаль по началу держался, а потом буквально провалил собственный гейм, отдав его сопернику под ноль. Второй брейк в исполнении немца уже был чем-то вроде контрольного в голову. Навязать борьбу на приеме Рафаэль все равно не мог, отыграться, таким образом, тоже. В общем немец просто ускорил развязку в партии, но ничуть этим успехом на приеме не удивил.
А в начале второго сета Рафаэль даже скрытую баранку получил - Зверев повел с быстрым брейком и во второй партии, а если просуммировать это все дело с проигранной концовкой стартового сета, получится действительно цифра в 6 проигранных подряд геймов.
Может именно нежелание проигрывать с бреком и подстегнуло Надаля немного усилить игры. Рафаэль, конечно, старался бодаться, но Александр был действительно слишком хорош для такого испанца. В итоге Зверев спокойно довел встречу до логичной и более чем заслуженной победы.
Таким образом Александр Зверев размочил счет в личном противостоянии с Рафаэлем Надалем. До сегодняшнего дня Надаль вел - 5:0. Кстати, свою первую победу над Даниилом Медведевым именно в шестом матче чуть ранее оформил грек Стефанос Циципас.
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