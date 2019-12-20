Екатерина Александрова продолжает успешные выступления в Лиможе.

Лидер посева соревнований категории WTA 125k во французском Лиможе россиянка Екатерина Александрова становится полуфиналисткой соревнований. На стадии 1/4 финала Екатерина в двух партиях уверенно переиграла представительницу Румынии Ану Богдан, занимающую на данный момент 105-ю строчку мирового рейтинга. Напряженная борьба велась на корте до середины второй партии. Концовку встречи Александрова провела в разы увереннее соперницы и успела оформить в ней сразу два брейка. На победу в матче Екатерина потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Екатерина Александрова - Ана Богдан - 6:4, 6:2
Теперь за выход в финал турнира в Лиможе Екатерина Александрова поспорит с американкой Николь Гиббс, которая на отказе прошла еще одну представительницу Румынии Сорану Кырстю
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий