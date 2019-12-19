Екатерина Александрова уверенно выходит в четвертьфинал турнира в Лиможе.

(1) Екатерина Александрова - Осеан Доден - 6:3, 6:4
В стартовой партии встречи россиянка показала удивительную эффективность. Шансов на приеме у нее было не так уж и много, а если быть совсем точным, то Екатерина заработала всего 1 брейк-поинт. Но самое важное то, что Александрова его реализовала, тогда как соперница упустила слишком много возможностей на приеме. Так, Доден не смогла вырваться вперед уже после стартового гейма поединка, в котором заработала два брейковых мяча. Следующий же гейм на собственной подаче француженка упустила, но в середине партии имела просто блестящий шанс отыграться. Но не вышло и на этот раз - Александрова спаслась с тройного брейк-поинта и довела стартовый сет до победы.
Во второй партии Екатерина снова повела с геймом на приеме в активе уже практически в дебюте этого отрезка матча. Нервной получилась концовка поединка, в которой чуть ли не каждый гейм заканчивался с брейк-поинтами, но взять подачу соперницы так и не удалось ни одной из теннисисток.
Теперь в четвертьфинале турнира в Лиможе Екатерина Александрова сыграет с румынской теннисисткой Аной Богдан.
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