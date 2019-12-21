Екатерина Александрова становится первой финалисткой турнира в Лиможе.

(1) Екатерина Александрова - Николь Гиббс - 7:6(6), 6:2
Примечательно, что в стартовой партии матча Александрова вела сразу с двумя брейками - 5:1, но дважды подряд не подала на победу в сете. Гиббс соорудила впечатляющий камбек, но на тай-брейке таки упустила первый отрезок встречи.
Во втором сете Екатерина снова ушла в солидный отрыв сразу с двумя выигранными на приёме геймами и на этот раз победу в партии и во всем матче россиянка оформила с первой же попытки.
Теперь титул соревнований в Лиможе Екатерина Александрова разыграет с победительницей второго полуфинала между Александрой Саснович и Гретье Миннен.
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