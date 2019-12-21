суббота, 21 декабря 2019 г.

Екатерина Александрова становится первой финалисткой турнира в Лиможе.

Россиянка Екатерина Александрова, получившая на турнире категории WTA 125k во французском Лиможе 1-й номер посева, выходит в финал турнира. В борьбе за право сыграть в титульном матче Екатерина в двух партиях обыграла американку Николь Гиббс, занимающую 142-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Александрова потратила около 1 часа и 25 минут игрового времени.


(1) Екатерина Александрова - Николь Гиббс - 7:6(6), 6:2

 Примечательно, что в стартовой партии матча Александрова вела сразу с двумя брейками - 5:1, но дважды подряд не подала на победу в сете. Гиббс соорудила впечатляющий камбек, но на тай-брейке таки упустила первый отрезок встречи.

Во втором сете Екатерина снова ушла в солидный отрыв сразу с двумя выигранными на приёме геймами и на этот раз победу в партии и во всем матче россиянка оформила с первой же попытки.

Теперь титул соревнований в Лиможе Екатерина Александрова разыграет с победительницей второго полуфинала между Александрой Саснович и Гретье Миннен.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:51
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)