вторник, 17 декабря 2019 г.

Анна Блинкова выиграла российское дерби на старте турнира в Лиможе.

6-я ракетка соревнований категории WTA 125k в Лиможе россиянка Анна Блинкова достаточно уверенно выходит во второй раунд турнира. В стартовом поединке Анна в двух партиях выиграла дерби у своей соотечественницы Натальи Вихлянцевой, занимающей 114-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждой из партий теннисистки ввязывались в обмен брейками, но концовки игровых отрезков удачнее проводила именно Блинкова. На победу Анне понадобилось около 1 часа и 35 минут игрового времени.


(6) Анна Блинкова - Наталья Вихлянцева - 6:3, 7:5

Во втором раунде соревнований в Лиможе Анна Блинкова сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, стартовавшей на турнире с разгромной победы.

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о 14:12
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