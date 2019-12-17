Анна Блинкова выиграла российское дерби на старте турнира в Лиможе.

6-я ракетка соревнований категории WTA 125k в Лиможе россиянка Анна Блинкова достаточно уверенно выходит во второй раунд турнира. В стартовом поединке Анна в двух партиях выиграла дерби у своей соотечественницы Натальи Вихлянцевой, занимающей 114-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждой из партий теннисистки ввязывались в обмен брейками, но концовки игровых отрезков удачнее проводила именно Блинкова. На победу Анне понадобилось около 1 часа и 35 минут игрового времени.
(6) Анна Блинкова - Наталья Вихлянцева - 6:3, 7:5
Во втором раунде соревнований в Лиможе Анна Блинкова сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, стартовавшей на турнире с разгромной победы
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