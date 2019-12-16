Ализе Корне разгромила стартвую соперницу в Лиможе.

Французская теннисистка Ализе Корне более чем уверенно переиграла свою стартовую соперницу на соревнованиях категории WTA 125k в Лиможе. В матче первого круга Ализе в двух сетах одолела представительницу Швейцарии Штефани Фогеле, занимающую 119-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Корне отдала сопернице всего 3 гейма. На победу в матче Ализе потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(5) Ализе Корне - Штефани Фогеле - 6:2, 6:1
Во втором раунде соревнований в Лиможе Ализе Корне сыграет с победительницей встречи между Камилой Джиорджи из Италии и россиянкой Людмилой Самсоновой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий