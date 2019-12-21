Новак Джокович обыгрывает Карена Хачанова и занимает третье место на выставочном турнире в Абу-Даби.

Новак Джокович - Карен Хачанов - 7:5, 6:3
Новак, конечно, рассчитывал играть явно не в матче за третье место, но после поражения от Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Абу-Даби у сербского теннисиста не было вариантов, кроме как брать хотя бы бронзу на выставочных соревнованиях. Да, турнир носит товарищеский характер, но проигрывать две встречи подряд явно не входило в планы Новака даже во время предсезонной подготовки.
Встречу против Хачанова Новак начал просто блестяще, поведя с брейком уже после стартового гейма на приёме. Правда, с подтверждением этого успеха возникли проблемы - через минуту Карен восстановил равновесие в счёте и достаточно неплохо держался почти всю партию. Сложностей с защитой собственных подач не наблюдалось ни у одного из теннисистов, так что тай-брейк был бы самым логичным результатом. Но Хачанов до него не дотянул. Россиянин просто провалил ключевой гейм сета и Джокович брейком под ноль оформил победу в стартовом отрезке встречи.
По сути, второй сет Хачанов отдал сопернику тоже именно из-за одного проваленного гейма на собственной подаче. В середине партии Джокович зацепился на приёме, воспользовался первым же мячом на двойном брейк-поинта и очень спокойно довел матч до итоговой победы.
В финале выставочного турнира в Абу-Даби сыграют Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.
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