Николь Гиббс на отказе Сораны Кырсти вышла в полуфинал турнира в Лиможе.

Американская теннисистка Николь Гиббс становится первой полуфиналисткой соревнований категории WTA 125k в Лиможе. На стадии 1/4 финала турнира во Франции Николь на отказе прошла румынскую спортсменку Сорану Кырстю, занимающую на данный момент 74-ю строчку мирового рейтинга. Теннисистки обменялись победами в двух стартовых партиях, причем победительнице каждого из отрезков хватало всего по одному брейку. Ну а на решающий сет Сорана Кырстя выходить отказалась, сославшись на проблемы со здоровьем. Теннисистки провели на корте около 1 часа и 10 минут игрового времени.
Николь Гиббс - Сорана Кырстя - 3:6, 6:3, ret
Теперь за выход в финал соревнований в Лиможе Николь Гиббс поспорит с победительницей матча между 1-й ракеткой турнира россиянкой Екатериной Александровой и еще одной представительницей Румынии Аной Богдан.
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