понедельник, 16 декабря 2019 г.

Николь Гиббс с волевой победы над 7-й ракеткой турнира начала выступления в Лиможе.

Американская теннисистка Николь Гиббс выходит во второй раунд соревнований категории WTA 125k во французском Лиможе. На старте турнира Николь в трех партиях переиграла представительницу Словении Тамару Цидансек, занимающую 64-ю строчку текущего мирового рейтинга. После поражения в стартовой партии Гиббс сумела оставить за собой второй сет встречи на тай-брейке. А в решающем отрезке матча, дважды уступая по его ходу с брейком, американка добилась итоговой победы, затратив на нее чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.


(Q) Николь Гиббс - (7) Тамара Цидансек - 4:6, 7:6(5), 6:3

Во втором раунде соревнований в Лиможе Николь Гиббс сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Катериной Козловой и местной спортсменкой Джессикой Понше.

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о 13:42
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