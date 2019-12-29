воскресенье, 29 декабря 2019 г.

Анжелик Кербер снялась с финала выставки на Гавайях, Сэм Куэрри выиграл мужской одиночный турнир.

Череда снятий на выставочных соревнованиях на Гавайях достигла своего апогея к женскому финалу. Анжелик Кербер приняла решение не выходить на титульный матч, так что трофей товарищеского турнира без борьбы достался американке Даниэль Роуз Коллинз. В мужском финале победу отпраздновал ещё один представитель США Сэм Куэрри, обыгравший на чемпионском тай-брейке Брендона Накашиму.


Даниэль Роуз Коллинз - Анжелик Кербер - w/o

 Сэм Куэрри - Брендон Накашима - 6:4, 6:7(7), 13:11

 Стоит отметить, что по ходу чемпионского тай-брейка у Накашимы даже был матч-болл на собственной подаче, но Куэрри сумел отыграться.

А вот в микстовом финале, которым организаторы попытались скрасить череду снятий и отсутствие титульного матча в женском одиночном разряде, победу отпраздновала та же Даниэль Роуз Коллинз, которая выступила в дуэте с Кристианом Гаррисоном. На чемпионском тай-брейке была обыграла бельгийско-американская пара Янина Викмайер/Сэм Куэрри - 6:4, 6:7(6), 10:6.

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о 09:22
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