Анжелик Кербер снялась с финала выставки на Гавайях, Сэм Куэрри выиграл мужской одиночный турнир.

Даниэль Роуз Коллинз - Анжелик Кербер - w/o
Сэм Куэрри - Брендон Накашима - 6:4, 6:7(7), 13:11
Стоит отметить, что по ходу чемпионского тай-брейка у Накашимы даже был матч-болл на собственной подаче, но Куэрри сумел отыграться.
А вот в микстовом финале, которым организаторы попытались скрасить череду снятий и отсутствие титульного матча в женском одиночном разряде, победу отпраздновала та же Даниэль Роуз Коллинз, которая выступила в дуэте с Кристианом Гаррисоном. На чемпионском тай-брейке была обыграла бельгийско-американская пара Янина Викмайер/Сэм Куэрри - 6:4, 6:7(6), 10:6.
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