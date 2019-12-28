Анжелик Кербер выходит в финал выставочного турнира на Гавайях.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер успешно стартовала на выставочном турнире на Гавайях. В полуфинальном матче Анжелик, занимающая 20-ю строчку текущего женского рейтинга, в двух партиях переиграла представительницу Японии Мисаки Дои. В стартовом сете Кербер просто уничтожила 82-ю ракетку мира, отдав сопернице всего 1 гейм. Ну а во второй партии немка упустила перевес с геймом на приёме в активе и оформила победу лишь на тай-брейке. На неё Анжелик Кербер понадобилось чуть более часа с четвертью игрового времени.
Анжелик Кербер - Мисаки Дои - 6:1, 7:6(2)
В финале выставочного турнира на Гавайях Анжелик Кербер сыграет с американской теннисисткой Даниэль Роуз Коллинз, обыгравшей в своём полуфинале представительницу Бельгии Янину Викмайер.
Напомним, что буквально в день старта соревнований на Гавайях с них снялись Мария Шарапова и Кеи Нишикори.
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