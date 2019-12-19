Карен Хачанов сыграет с Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в ОАЭ.

Карен Хачанов - Хен Чон - 7:6(4), 6:4
Казалось, что россиянин должен достаточно уверенно выигрывать стартовый сет встречи. Уже в самом начале матча Карен сумел повести в счете и каких-либо предпосылок к тому, что Чону удасться отыграться, просто не просматривалось. Тем не менее, потихоньку Хен стал цепляться на приеме, сначала не реализовал двойной брейк-поинт, а потом и вовсе взял под ноль гейм соперника. Случилось это, кстати, уже в тот момент, когда Карен вышел подавать на стартовую партию.
Карен не посыпался, довольно быстро вернул себе уверенность в собственных силах и очень лихо начал тай-брейк. Россиянин повел сразу с двумя мини-брейками - 5:1, но и этого перевеса ему не хватило для комфортной победы. Чен ответил двумя подряд выигранными на приеме розыгрышами и, казалось бы, вернулся в борьбу. Но Хачанов тут же снова взял себя в руки и сам дважды выиграл очки на приеме.
Второй сет проходил уже в разы спокойнее для россиянина. В начале партии он, правда, упустил несколько отменных шансов повести в счете - суммарно за два гейма Чон отыграл 5 брейк-поинтов. В середине партии Карен таки отличился на приеме, причем взял подачу соперника под ноль. Единственный нервный момент случился у Хачанова при подаче на матч - именно тогда корейский теннисист заработал первый брейк-поинт в партии. Карен уверенно отыгрался и поставил победную точку во встрече.
Теперь в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби Карен Хачанов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Вторую полуфинальную пару составили Стефанос Циципас, который чуть ранее переиграл еще одного россиянина Андрея Рублева, и Новак Джокович.
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