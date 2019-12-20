пятница, 20 декабря 2019 г.

Рафаэль Надаль разгромил Карена Хачанова в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

Лидер текущего мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль выходит в финал выставочного турнира в ОАЭ. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Рафа в двух партиях обыграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 17-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Надаль отдал сопернику всего 4 гейма. На победу в поединке Рафаэль потратил около полутора часов игрового времени.


Рафаэль Надаль - Карен Хачанов - 6:1, 6:3

 На самом деле очень добротный уровень тенниса показал сегодня Рафаэль Надаль. И это, даже если делать скидку на откровенно разобранное состояние соперника испанца - Карена Хачанова из России. Навязать борьбу лидеру мирового рейтинга Карен попросту не смог, да и избежать настоящего разгрома получилось с большим трудом.

А ведь первые проблемы на собственной подаче ощутил как раз Надаль. Уже в третьем гейме встречи испанцу пришлось отыгрывать 3 брейк-поинта. А вот уже через несколько минут Рафа сам лидировал с геймом на приёме в активе, а потом ещё и закрепил успех вторым брейком. Выходит, что со счета 1:1 в первой партии Надаль выиграл 5 геймов подряд.

А после того, как в начале второго сета Рафа взял ещё 2 гейма подряд и обеспечил себе перевес с брейком, испанец и вовсе мог включать режим экономии сил. Надаль, конечно, не остановился, но кое-какие шансы у Карена начали просматриваться. Россиянин даже ещё раз до брейк-поинта добрался. Но, как и в стартовой партии этот факт стал настоящим раздражителем для Рафаэля. Отыграв брейковый мяч испанец зацепился на приёме и ещё одной выигранной подачей соперника поставил точку во встрече.

Теперь в финале соревнований в Абу-Даби Рафаэль Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, обыгравшим в своём полуфинале Новака Джоковича. Именно с сербским теннисистом в матче за третье место сразится Карен Хачанов.

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о 19:15
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