Рафаэль Надаль разгромил Карена Хачанова в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

Рафаэль Надаль - Карен Хачанов - 6:1, 6:3
На самом деле очень добротный уровень тенниса показал сегодня Рафаэль Надаль. И это, даже если делать скидку на откровенно разобранное состояние соперника испанца - Карена Хачанова из России. Навязать борьбу лидеру мирового рейтинга Карен попросту не смог, да и избежать настоящего разгрома получилось с большим трудом.
А ведь первые проблемы на собственной подаче ощутил как раз Надаль. Уже в третьем гейме встречи испанцу пришлось отыгрывать 3 брейк-поинта. А вот уже через несколько минут Рафа сам лидировал с геймом на приёме в активе, а потом ещё и закрепил успех вторым брейком. Выходит, что со счета 1:1 в первой партии Надаль выиграл 5 геймов подряд.
А после того, как в начале второго сета Рафа взял ещё 2 гейма подряд и обеспечил себе перевес с брейком, испанец и вовсе мог включать режим экономии сил. Надаль, конечно, не остановился, но кое-какие шансы у Карена начали просматриваться. Россиянин даже ещё раз до брейк-поинта добрался. Но, как и в стартовой партии этот факт стал настоящим раздражителем для Рафаэля. Отыграв брейковый мяч испанец зацепился на приёме и ещё одной выигранной подачей соперника поставил точку во встрече.
Теперь в финале соревнований в Абу-Даби Рафаэль Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, обыгравшим в своём полуфинале Новака Джоковича. Именно с сербским теннисистом в матче за третье место сразится Карен Хачанов.
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