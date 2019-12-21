Рафаэль Надаль на тай-брейке решающего сета дожал Стефаноса Циципаса и стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби.

Рафаэль Надаль - Стефанос Циципас - 6:7(3), 7:5, 7:6(3)
На выставочных турнирах матчи с таким накалом страстей и с такой серьёзной борьбой, честно говоря, увидишь не часто. Встреча Надаля и Циципаса действительно стала украшением соревнований в Абу-Даби, ведь вряд ли кто-то ожидал такой битвы на товарищеском уровне, да ещё и почти накануне старта официального сезона.
В стартовой партии Надаль, откровенно говоря, не блистал ровной игрой на собственной подаче. Три первых гейма в исполнении Рафы неизменно заканчивались брейковыми мячами для соперника. Другое дело в том, что Циципас шансами не пользовался. Стефанос до середины сета умудрился трижды упустить двойной брейк-поинт, ну а в целом не воспользовался сразу 7-ю возможностями уйти в отрыв.
Тем неожиданее стал брейк в исполнении Надаля. Испанец провалом соперника воспользовался сполна, повел с брейком, тут же получил возможность подавать на партию, заработал двойной сет-болл и... И дал возможность Стефаносу вернуться в борьбу. Циципас, оформивший обратный брейк в самый, что ни на есть, подходящий момент, в итоге выиграл сет на тае.
Рафе нужно было срочно что-то придумывать с трудностями на подаче - уж слишком много шансов появлялось у Циципаса. По началу второй партии казалось, что с задачей Рафаэль справился - в активе Надаля парочка очень уверенно выигранных геймов. Но под занавес сета Рафаэля снова пробило, и испанцу пришлось спасаться с двух скрытых матч-боллов у соперника. Выцарапав гейм Надаль нашёл в себе резервы и прибавил в самый последний момент - при подаче Стефаносом на второй в матче тай-брейк.
В третьей партии Надаль продолжил буксовать на подаче и опять в дебюте сета пришлось видеть отчаянные попытки Циципаса повести в счёте. Снова, кстати, неудачные. К середине партии испанец, вроде, прибрал инициативу к своим рукам и даже повел с брейком, но Стефанос тут же отыгрался. В итоге победу Рафаэль оформил на тай-брейке, который ему удалось провести более чем уверенно.
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