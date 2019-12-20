Андрей Рублев на двух тай-брейках обыграл Хена Чона и занял 5-е место на выставочном турнире в Абу-Даби.

Российский теннисист Андрей Рублев выигрывает утешительный матч выставочного турнира в ОАЭ. В борьбе за 5-е место на соревнованиях в Абу-Даби Андрей в двух партиях переиграл корейца Хена Чона, занимающего на данный момент 128-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии именно Рублев первым упустил собственную подачу, но сумел быстро ликвидировать отставание. Во второй партии уже сам россиянин вел с брейком и даже выходил подавать на матч. Но в итоге оба сета противостояния завершились на тай-брейках. Их куда увереннее соперника провел именно Рублев. На победу в матче Андрей потратил около 1 часа и 35 минут игрового времени.
Андрей Рублев - Хен Чон - 7:6(5), 7:6(1)
Отметим, что сегодня в Абу-Даби состоятся и полуфинальные встречи выставочного турнира. Первыми на корт выйдут Новак Джокович и Стефанос Циципас. За ними свой поединок проведут Рафаэль Надаль и Карен Хачанов.
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