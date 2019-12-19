Александра Саснович добилась волевой победы над Анной Блинковой и шагнула в четвертьфинал турнира в Лиможе.

Александра Саснович - (6) Анна Блинкова - 3:6, 6:1, 7:5
Саснович не лучшим образом провела стартовую партию, по ходу которой ее буквально преслеловали ошибки, порой, весьма досадные. В середине сета белорусская теннисистка попросту провалилась и под ноль проиграла собственный гейм. А потом еще и упустила отличную возможность отыграть отставание. В тот момент, когда Блинкова вышла подавать на сет, Александра заработала сразу 3 брейк-поинта, но ни один из них реализовать так и не смогла.
Но вот во второй партии белорусской теннисистке удалось организовать настоящий перелом. Александра повела сразу с двумя брейками, удержала перевес несмотря на двойной брейк-поинт у соперницы в одном из геймов и уверенно довела сет до победы.
Решающий отрезок встречи, правда, начался для Саснович с очередных проблем. Блинкова смогла опять повести с брейком и даже выходила подавать на победу, но на этот раз Александра включилась в борьбу по полной программе. Белорусская теннисистка дважды подряд взяла подачу соперницы и завершила матч в свою пользу даже без помощи тай-брейка.
В четвертьфинале турнира в Лиможе Александра Саснович теперь сыграет с победительницей матча Жиль Тайхманн - Дженнифер Бреди.
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