суббота, 21 декабря 2019 г.

Александра Саснович добилась волевой победы над Гретье Миннен в полуфинале турнира в Лиможе.

Белорусская теннисистка Александра Саснович становится финалисткой соревнований категории WTA 125k во французском Лиможе. В борьбе за выход в титульный матч турнира Александра в трех сетах переиграла представительницу Бельгии Гретье Миннен, занимающую на данный момент 118-ю строчку мирового рейтинга. Саснович попросту провалила начало встречи, но смогла вовремя мобилизоваться и оформить волевую победу. На неё белорусская теннисистка потратила чуть более двух часов игрового времени.


Александра Саснович - Гретье Миннен - 2:6, 6:2, 6:2

 Наверное, ключевым в стартовой партии встречи стал уже первый гейм в противостоянии. Миннен смогла оформить в нем успех на приёме, воспользовавшись 6-м по счету брейк-поинтом. А в целом борьба за подачу Саснович продолжалась чуть ли не половину итоговой продолжительности первого сета. Александра не смогла быстро отойти от досадного проигрыша подачи и очень быстро второй раз позволила Гретье оформить брейк. С таким отставанием вернуться в борьбу у белорусской теннисистки шансов было, на самом деле, немного.

Но на вторую партию Александра вышла уже совсем с другим настроем и до конца всего матча уже именно она диктовала условия игры. По два брейка в каждом из оставшихся сетов, уверенная игра на собственной подаче - вот рецепт того, что за два последних сета Саснович отдала сопернице всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов.

Теперь в финале турнира в Лиможе Александра Саснович сыграет с первой ракеткой соревнований россиянкой Екатериной Александровой, переигравшей в своём полуфинале представительницу США Николь Гиббс.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:20
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)