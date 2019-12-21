Александра Саснович добилась волевой победы над Гретье Миннен в полуфинале турнира в Лиможе.

Александра Саснович - Гретье Миннен - 2:6, 6:2, 6:2
Наверное, ключевым в стартовой партии встречи стал уже первый гейм в противостоянии. Миннен смогла оформить в нем успех на приёме, воспользовавшись 6-м по счету брейк-поинтом. А в целом борьба за подачу Саснович продолжалась чуть ли не половину итоговой продолжительности первого сета. Александра не смогла быстро отойти от досадного проигрыша подачи и очень быстро второй раз позволила Гретье оформить брейк. С таким отставанием вернуться в борьбу у белорусской теннисистки шансов было, на самом деле, немного.
Но на вторую партию Александра вышла уже совсем с другим настроем и до конца всего матча уже именно она диктовала условия игры. По два брейка в каждом из оставшихся сетов, уверенная игра на собственной подаче - вот рецепт того, что за два последних сета Саснович отдала сопернице всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов.
Теперь в финале турнира в Лиможе Александра Саснович сыграет с первой ракеткой соревнований россиянкой Екатериной Александровой, переигравшей в своём полуфинале представительницу США Николь Гиббс.
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