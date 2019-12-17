Александра Саснович разгромила стартовую соперницу в Лиможе.

Александра Саснович - (Q) Изабелла Шиникова - 6:2, 6:1
Можно сказать, что начало встречи проходило в относительно равной борьбе. Обе теннисистки достаточно уверенно выигрывали собственные подачи, но к середине партии Саснович полностью завладела игровой инициативой. Александра дважды подряд отличилась на приеме, причем пользовалась белорусская теннисистка первым же брейк-поинтом в каждом из успешных геймов на подаче соперницы. Довести сет до победы Саснович не составило труда - на партию она и вовсе подала крайне уверенно - под ноль.
Во втором сете Александра продолжила более чем спокойно удерживать собственные подачи, а вот на приеме Саснович стабильно навязывала сопернице борьбу. В стартовом гейме белорусской спортсменке удалось получить перевес в счете, а в середине партии Саснович оформила еще один успех на подаче соперницы - Александра взяла его лишь с 5-го брейк-поинта. После этого Шиникова бороться, фактически, перестала и отдала под занавес матча еще одну собственную подачу.
Во втором раунде соревнований в Лиможе Александра Саснович поспорит с победительницей российского дерби между Натальей Вихлянцевой и 6-й ракеткой турнира Анной Блинковой.
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