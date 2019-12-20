пятница, 20 декабря 2019 г.

Александра Саснович шагнула в полуфинал турнира в Лиможе.

Белорусская теннисистка Александра Саснович становится полуфиналисткой турнира соревнований категории WTA 125k во французском Лиможе. На стадии 1/4 финала Александра в двух довольно непростых партиях переиграла представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн, занимающую 73-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Саснович победила с перевесом в два брейка, а вот во второй партии белорусской спортсменке пришлось спасаться с подачи соперницы на сет. В итоге на выход в полуфинал турнира в Лиможе Александра Саснович потратила около 1 часа и 35 минут игрового времени.


Александра Саснович - Жиль Тайхманн - 6:3, 7:5

 Начало встречи действительно прошло в абсолютно равной борьбе. Обе теннисистки уверенно брали собственные подачи. Тайхманн даже гейм под ноль смогла выиграть, но именно после него у швейцарской теннисистки случился откровенный спад. Саснович воспользовалась и в середине стартовой партии  повела с брейком.

Жиль имела неплохой шанс отыграться, но первым же в матче брейк-поинтом воспользоваться не смогла. Александра выцарапала собственную подачу, а потом и ещё раз зацепилась на приёме. С трех брейковых мячей, которые были ещё и сет-боллами для Саснович, Тайхманн спаслась, но вот с четвёртой попытки белорусская теннисистка оформила победу в стартовом отрезке матча.

А вот дебют второго сета Жиль провела попросту чуть стабильнее. Тайхманн воспользовалась провалом соперницы в начале партии и уже после первого гейма повела с брейком. Саснович бросилась в погоню, но несколько раз отпустила соперницу с брейкового мяча. С трудом Жиль добралась до подачи на сет, но именно тут Александра и сумела не просто вернуться в борьбу, но и второй брейк подряд оформить. Он и позволил белорусской теннисистке поставить победную точку в матче.

За выход в финал турнира в Лиможе Александра Саснович поспорит с победительницей матча между Людмилой Самсоновой и Гретье Миннен.

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о 16:59
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