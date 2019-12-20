Александра Саснович шагнула в полуфинал турнира в Лиможе.

Александра Саснович - Жиль Тайхманн - 6:3, 7:5
Начало встречи действительно прошло в абсолютно равной борьбе. Обе теннисистки уверенно брали собственные подачи. Тайхманн даже гейм под ноль смогла выиграть, но именно после него у швейцарской теннисистки случился откровенный спад. Саснович воспользовалась и в середине стартовой партии повела с брейком.
Жиль имела неплохой шанс отыграться, но первым же в матче брейк-поинтом воспользоваться не смогла. Александра выцарапала собственную подачу, а потом и ещё раз зацепилась на приёме. С трех брейковых мячей, которые были ещё и сет-боллами для Саснович, Тайхманн спаслась, но вот с четвёртой попытки белорусская теннисистка оформила победу в стартовом отрезке матча.
А вот дебют второго сета Жиль провела попросту чуть стабильнее. Тайхманн воспользовалась провалом соперницы в начале партии и уже после первого гейма повела с брейком. Саснович бросилась в погоню, но несколько раз отпустила соперницу с брейкового мяча. С трудом Жиль добралась до подачи на сет, но именно тут Александра и сумела не просто вернуться в борьбу, но и второй брейк подряд оформить. Он и позволил белорусской теннисистке поставить победную точку в матче.
За выход в финал турнира в Лиможе Александра Саснович поспорит с победительницей матча между Людмилой Самсоновой и Гретье Миннен.
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