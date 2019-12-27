пятница, 27 декабря 2019 г.

Мария Шарапова и Кеи Нишикори снялись с выставочного турнира на Гавайях.

Россиянка Мария Шарапова и японец Кеи Нишикори приняли решение не участвовать в выставочном турнире на Гавайях, стартовавшем сегодня ранним утром. Причиной снятия обоих спортсменов в официальных заявлениях значатся "непредвиденные обстоятельства". Таким образом соревнования на Гавайях, если быть совсем откровенными, превращаются в зауряднейшее событие.


Отметим, что изначально в турнире должны были принять ещё и Милош Раонич и Бьянка Андрееску, но канадские теннисисты тоже приняли решение отказаться от борьбы.

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о 08:23
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