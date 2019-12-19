Мария Шарапова обыгрывает Айлу Томльянович в выставочном матче в Абу-Даби.

Мария Шарапова - Айла Томльянович - 6:4, 7:5
Конечно, оценивать уровень подготовки Марии Шараповой к новому сезону по одному матчу, который еще и носит чисто выставочный характер, дело совсем неблагодарное. Но просто очевидным становится тот факт, что у россиянки, как и в последние несколько лет, невероятные по красоте удары и розыгрыши все так же чередуются с откровенно провальными действиями в корте. Сегодня Шарапова на фирменных морально-волевых выцарапала у Томльянович победу. Наверное, просто потому, что Маше она было действительно нужнее. Но, если быть совсем честными, радоваться можно пока что разве тому факту, что Шарапова просто вышла на корт.
Начался матч с отличного шанса для россиянки зацепиться за подачу соперницы. Айла проиграла два стартовых розыгрыша встречи, но со счета 0:30 включила подачу, так что даже брейк-поинты заработать в этом гейме Мария не смогла. Тут же сама Шарапова придумывает себе трудности в собственном гейме и отпускает соперницу в отрыв. Томльянович, по сути, мало что сделала своими руками для этого брейка - слишком много очков Маша подарила собственными ошибками.
В середине стартовой партии начался уже настоящий парад неточностей, причем в исполнении обеих теннисисток. Шарапова ликвидировала отставание, но тут же упустила под ноль собственную подачу. Думаете Томльянович попыталась хотя бы этот перевес всеми силами удержать? Как бы не так. Айла и сама доигралась до тройного брейк-поинта и ликвидировать сумела лишь один мяч. А под занавес сета Мария в напряженной борьбе сумела оформить важнейший успех на подаче соперницы и тут же закрепить его подачей на сет. Первая партия, честно говоря, довольно неожиданно, ушла в актив Шараповой.
И вот именно тут Мария стала показывать действительно приближенный к достойному уровень тенниса. Да, во втором сете снова не обошлось без спадов, ведь снова первый брейк в партии сумела оформить именно Томльянович. Но в целом россиянка действительно смотрелась интереснее соперницы. Сразу после того самого упущенного гейма на собственной подаче Мария могла вернуться в борьбу. Но Томльянович удержала гейм с двойного брейк-поинта. Правда Шарапова все серьезнее налаживала прием, так что в дальнейшем Айле приходилось действительно все сложнее и сложнее.
Именно благодаря шикарному возврату подачи Маша и оформила обратный брейк в этой партии. Ну и в дальнейшем почти не сбавляя оборотов Шарапова смогла помешать сопернице подать на тай-брейк. Точку в поединке россиянка поставила в весьма сложном гейме и лишь с третьего матч-болла, но зато победу Маша оформила эйсом.
В официальных встречах те провалы, которые были сегодня у Шараповой, конечно, могут стоить ей намного дороже. Но, давайте признаем и тот факт, что сама Мария сегодня играла без дополнительного груза ответственности. А именно психологический фактор на ее игру влияет действительно сильно. Как пойдет игра у россиянки в официальных встречах, начнем узнавать уже через несколько недель.
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