Стефанос Циципас переиграл Новака Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби.

Стефанос Циципас - Новак Джокович - 3:6, 7:6(4), 6:4
Начало встречи, откровенно говоря, наталкивало, скорее, на ощущение разгрома, нежели на ожидание обострения борьбы. Джокович методично уничтожил соперника, который слишком медленно входил в матч. Пока Циципас пришёл в себя, Новак уже вёл сразу с двумя брейками и вышел подавать на победу в партии. Стефанос в последний момент очнулся и даже отыграл одну упущенную подачу, но это был явно не случай, подтверждающий фразу "лучше поздно, чем никогда". Включился Циципас действительно лишь под самый занавес сета и отыграть громадное отставание греческий теннисист попросту не успевал.
Но первый в матче брейк в исполнении Циципаса, который пусть и не позволил пободаться за стартовый сет, придал Стефаносу достаточно уверенности в собственных силах для того, чтобы в начале второй партии уже и самому начать громить соперника. Не скажу, что Джокович излишне расслабился, серб, например, зацепился на приёме в стартовом же гейме сета. Но играл Новак вальяжнее, что и вылилось в две проигранные им подачи. Теперь на сет вышел подавать Циципас и...
Стефанос упустил перевес со счётом 5:1. Дважды подряд Циципас не смог подать на партию, так что Джокович вернулся в борьбу за, казалось бы, уже проигранный сет. Новак дотянул до тай-брейка, что уже можно было считать невероятным успехом, учитывая дебют партии. Но Стефанос вовремя пришёл в себя и оставил тай за собой, переведя, таким образом, встречу в решающий сет.
Теперь в финале турнира в Абу-Даби Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Кареном Хачановым. Ну а Новак Джокович в утешительном финале за 3-е место сразится с проигравшим во втором полуфинальном поединке.
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