четверг, 19 декабря 2019 г.

Стефанос Циципас уверенно обыграл Андрея Рублева на выставочном турнире в Абу-Даби.

Греческий теннисист Стефанос Циципас выходит победителем из противостояния 1/4 финала выставочных соревнований в Абу-Даби против россиянина Андрея Рублева, занимающего 23-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стефанос справился с соперником за две партии, по разу отличившись на приеме в каждом из сетов. На победу в поединке Циципас потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


Стефанос Циципас - Андрей Рублев - 6:3, 6:4

Циципас крайне уверенно начал отчетный поединок, в котором он, по-хорошему, был явным фаворитом. Уже после стартового гейма на приеме греческий теннисист сумел обеспечить себе преимущество с брейком. А в середине партии Стефанос вполне мог упрочить лидерство, но отпустил Рублева сразу с двух брейк-поинтов. Правда, у россиянина был шанс отыграть отставание - Андрей заработал двойной брейковый мяч, но Циципас методично ликвидировал возможности соперника.

Во второй партии Стефаносу снова хватило единственного брейка. На этот раз оформил его греческий теннисист в середине партии. Больше, по сути, у принимающей стороны шансов и не было - выходит, что Циципас воспользовался единственным брейк-поинтом в сете для двоих соперников.

Теперь в полуфинале выставочного турнира в ОАЭ Стефанос Циципас сыграет против сербского теннисиста Новака Джоковича. Во втором полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и победитель встречи между Кареном Хачановым и Хеном Чоном.

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о 15:40
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