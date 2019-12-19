Стефанос Циципас уверенно обыграл Андрея Рублева на выставочном турнире в Абу-Даби.

Стефанос Циципас - Андрей Рублев - 6:3, 6:4
Циципас крайне уверенно начал отчетный поединок, в котором он, по-хорошему, был явным фаворитом. Уже после стартового гейма на приеме греческий теннисист сумел обеспечить себе преимущество с брейком. А в середине партии Стефанос вполне мог упрочить лидерство, но отпустил Рублева сразу с двух брейк-поинтов. Правда, у россиянина был шанс отыграть отставание - Андрей заработал двойной брейковый мяч, но Циципас методично ликвидировал возможности соперника.
Во второй партии Стефаносу снова хватило единственного брейка. На этот раз оформил его греческий теннисист в середине партии. Больше, по сути, у принимающей стороны шансов и не было - выходит, что Циципас воспользовался единственным брейк-поинтом в сете для двоих соперников.
Теперь в полуфинале выставочного турнира в ОАЭ Стефанос Циципас сыграет против сербского теннисиста Новака Джоковича. Во втором полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и победитель встречи между Кареном Хачановым и Хеном Чоном.
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