вторник, 21 января 2020 г.

Кевин Андерсон к половине второго ночи завершил победой поединок против Ильи Ивашки в первом раунде AO-2020.

Представитель ЮАР Кевин Андерсон со сложнейшей победы начинает выступления на Открытом Первенстве Австралии. В матче первого круга Кевину удалось практически за четыре часа игрового времени сломить сопротивление белорусского квалифайера Ильи Ивашки, занимающего 149-ю строчку текущего мирового рейтинга. Андерсону даже пришлось отыгрываться со счета 1:2 по партиям. А вот по ходу решающего сета Кевин упустил перевес с геймом на приеме в активе. В итоге судьба встречи определилась на чемпионском тай-брейке, который Андерсон оставил за собой со счетом 10:8.


Кевин Андерсон - (Q) Илья Ивашка - 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 7:6(10:8)

Во втором раунде Australian Open - 2020 Кевин Андерсон сыграет против 29-й ракетки турнира американца Тейлора Фритца.

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о 16:44
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