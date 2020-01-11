Бьянка Андрееску снялась с Australian Open - 2020.

Бьянка Андрееску заявила, что очень любит играть в Мельбурне, а потому решение отказаться от участия в Australian Open ей далось нелегко.
Свой последний, на данный момент, матч Бьянка Андрееску провела на Итоговом Турнире WTA в концовке прошлого сезона. Тогда во встрече против Каролины Плишковой канадская спортсменка снялась после стартового сета.
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