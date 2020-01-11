суббота, 11 января 2020 г.

Бьянка Андрееску снялась с Australian Open - 2020.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску приняла решение отказаться от участия в первом в сезоне Турнире Большого Шлема. Победительница US Open - 2019 пропустит Открытое Первенство Австралии из-за травмы колена. Как сообщила сама спортсменка, она попросту не успевает восстановиться к старту турнира. А нарушать график реабилитации ради участия в соревнованиях в Мельбурне она не хочет.


Бьянка Андрееску заявила, что очень любит играть в Мельбурне, а потому решение отказаться от участия в Australian Open ей далось нелегко.

Свой последний, на данный момент, матч Бьянка Андрееску провела на Итоговом Турнире WTA в концовке прошлого сезона. Тогда во встрече против Каролины Плишковой канадская спортсменка снялась после стартового сета.

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о 14:00
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