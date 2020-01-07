Катерина Козлова проиграла первый матч сезона в Окленде.

Аманда Анисимова - Катерина Козлова - 6:3, 6:4
В стартовой партии встречи все решил единственный брейк в исполнении Анисимовой, хотя буквально за пару минут до него отличный шанс отличиться на приёме был и у Катерины. Козлова упустила сразу 3 брейк-поинта за гейм. В концовке партии украинская теннисистка могла помешать Аманде подать на сет, но снова отпустила соперницу с брейкового мяча.
В начале второго сета теннисистки устроили настоящий обмен брейками. Трижды американка вырывалась вперёд с геймом на приёме в активе, но каждый раз Козловой удавалось оформить моментальный обратный брейк. Могла спастись Катерина и после четвёртого за сет проигранного собственного гейма. Украинская теннисистка заработала брейк-поинт при подаче соперницей на матч, но вот реализовать его не смогла.
Во втором раунде турнира в Окленде Аманда Анисимова сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий