вторник, 7 января 2020 г.

Катерина Козлова проиграла первый матч сезона в Окленде.

Катерина Козлова не смогла преодолеть уже стартовый раунд соревнований в Новой Зеландии. В матче первого круга турнира в Окленде украинская теннисистка в двух партиях уступила представительнице США Аманде Анисимовой, занимающей 25-ю строчку текущего мирового рейтинга. Поединок продолжался чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.

Аманда Анисимова - Катерина Козлова - 6:3, 6:4

 В стартовой партии встречи все решил единственный брейк в исполнении Анисимовой, хотя буквально за пару минут до него отличный шанс отличиться на приёме был и у Катерины. Козлова упустила сразу 3 брейк-поинта за гейм. В концовке партии украинская теннисистка могла помешать Аманде подать на сет, но снова отпустила соперницу с брейкового мяча.

В начале второго сета теннисистки устроили настоящий обмен брейками. Трижды американка вырывалась вперёд с геймом на приёме в активе, но каждый раз Козловой удавалось оформить моментальный обратный брейк. Могла спастись Катерина и после четвёртого за сет проигранного собственного гейма. Украинская теннисистка заработала брейк-поинт при подаче соперницей на матч, но вот реализовать его не смогла.

Во втором раунде турнира в Окленде Аманда Анисимова сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

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о 06:22
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