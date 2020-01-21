Доигровка матчей первого круга, старт парных турниров. Расписание 3-го игрового дня Australian Open - 2020. 22 января.

Australian Open - 2020
Расписание 3-го игрового дня
22 января
Rod Laver Arena
Паула Бадоса Хиберт - Петра Квитова
Эшли Барти - Полона Херцог
Татсума Ито - Новак Джокович
Тамара Цидансек - Серена Уильямс - не ранее 10:00
Филипп Крайинович - Роджер Федерер
Margaret Court Arena
Наоми Осака - Сайсай Чжен
Каролин Возняцки - Даяна Ястремская
Томми Пол - Григор Димитров
Джордан Томпсон - Фабио Фоньини - не ранее 10:00
Мэдисон Киз - Аранча Рус
Melbourne Arena
Юлия Гергес - Петра Мартич
Кори Гауфф - Сорана Кырстя - не ранее 03:50
Стефанос Циципас - Филипп Кольшрайбер
Хуберт Гуркач - Джон Миллман
1573 Arena
Карла Суарес-Наварро - Арина Соболенко
Элизе Мертенс - Данка Ковинич
Маттео Берреттини - Теннис Сандгрен
Майкл Ммо - Роберто Баутиста-Агут
Court 3
Анн Ли - Софья Кенин
Екатерина Александрова - Барбора Крейчикова
Бенуа Пэр - Марин Чилич
Марк Полманс - Душан Лайович
Court 5
Хао-Чин Чан/Латиша Чан - Оксана Калашникова/Мийю Като
Марсело Аревало/Джонни О`Марра - Уго Дельен/Хуан Игнасио Лондеро
Андрес Молтени/Уго Нис - Алекс Болт/Мэтью Эбден
Джейми Форлис/Арина Родионова - Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон
Court 7
Тейлор Таунсенд - Джессика Пегула
Онс Жабер - Каролин Гарсия
Блейк Эллис/Алексей Попырин - Иван Додиг/Филипп Полашек
Макс Пурселл/Люк Сэвилл - Андрей Рублев/Андрей Василевский
Боб Брайан/Майк Брайан - Рохан Бопана/Ясутака Учияма
Court 8
Астра Шарма - Анетт Контавейт
Элисон Риске - Лин Чжу
Диего Шварцман - Алехандро Давидович Фокина
Нао Хибино - Мария Саккари
Court 10
Маркус Даниэль/Филипп Освальд - Марсель Гранольерс/Орасио Себальос
Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текэу - Доминик Инглот/Айсам уль хак Куреши
Дженнифер Бреди/Кэролайн Доулхайд - Сюй Ифань/Николь Меличар
Мисаки Дои/Моника Никулеску - Анна Калинская/Юлия Путинцева
Court 11
Остин Крайчек/Франко Скугор - Роман Ебавы/Игор Зеленай
Ваня Кинг/Кристина МакХейл - Бернарда Пера/Рената Воракова
Виктория Кузмова/Александра Саснович - Александра Бозович/Эмбер Маршалл
Миомир Кецманович/Каспер Рууд - Равен Клаасен/Оливье Марах
Court 12
Кристина Плишкова - Хизер Уотсон
Мэддисон Инглис/Кайла МакФи - Людмила Киченок/Чжаоксюань Ян
Хенри Континен/Ян-Леннар Штруфф - Андреас Сеппи/Лоренцо Сонего
Дивиж Шаран/Артем Ситак - Пабло Карреньо-Буста/Жоао Соуза
Court 13
Шуай Чжан - Кэтрин МакНелли
Гвидо Пелья - Грегуар Баррере
Альяж Бедене/Ариэль Бехар - Федерико Дельбонис/Леонардо Майер - не ранее 05:00
Крис Гуччионе/Матт Рейд - Марк Лопез/Альберт Рамос-Винольяс
Court 14
Ига Свентек - Тимеа Бабош
Сандер Жилле/Йоран Флиген - Фелисиано Лопез/Пабло Андухар
Гретье Миннен - Елена Рыбакина
Марко Чеккинато/Ласло Дьере - Уэсли Коольхоф/Никола Мектич - не ранее 07:00
Court 15
Анастасия Павлюченкова - Нина Стоянович
Кевин Кравиц/Андреас Мьес - Александр Бублик/Михаил Кукушкин
Лорен Дэвис/Виктория Голубич - Дестини Айява/Лизетт Кабрера
Эйжа Мухаммад/Сабрина Сантамария - Присцилла Хон/Сторм Сандерс
Court 19
Сара Соррибес Тормо - Вероника Кудерметова
Даниэль Эванс - Йошихито Нишиока
Кристиан Гарин - Милош Раонич
Цзянь Ван - Фиона Ферро
Court 22
Ричардас Беранкис - Сэм Куэрри
Мартон Фучович - Янник Синнер
Даниэль Роуз Коллинз/Алисия Росольска - Катерина Козлова/Магда Линетт
Джон Пирс/Майкл Винус - Фредерик Нильсен/Тим Путц
Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 ночи по киевскому времени.
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