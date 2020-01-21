вторник, 21 января 2020 г.

Доигровка матчей первого круга, старт парных турниров. Расписание 3-го игрового дня Australian Open - 2020. 22 января.

В третий игровой день Турниров Большого Шлема мы привыкли видеть исключительно матчи второго круга в одиночных разрядах. Но погода еще в первый день Australian Open - 2020 настолько сильно вмешалась в планы организаторов, что доиграть все стартовые поединки за вторник просто не представлялось возможным. Например, только в этот день начинать выступления в Мельбурне будут Арина Соболенко, Элизе Мернетс, Анетт Контавейт и Анастасия Павлюченкова. Из топов на кортах Мельбурна в среду можно будет увидеть Новака Джоковича, Роджера Федерера, Эшли Барти, Серену Уильямс, Петру Квитову и многих других.


Australian Open - 2020
Расписание 3-го игрового дня
22 января

Rod Laver Arena

Паула Бадоса Хиберт - Петра Квитова
Эшли Барти - Полона Херцог
Татсума Ито - Новак Джокович
Тамара Цидансек - Серена Уильямс - не ранее 10:00
Филипп Крайинович - Роджер Федерер

Margaret Court Arena

Наоми Осака - Сайсай Чжен
Каролин Возняцки - Даяна Ястремская 
Томми Пол - Григор Димитров
Джордан Томпсон - Фабио Фоньини - не ранее 10:00
Мэдисон Киз - Аранча Рус

Melbourne Arena

Юлия Гергес - Петра Мартич
Кори Гауфф - Сорана Кырстя - не ранее 03:50
Стефанос Циципас - Филипп Кольшрайбер
Хуберт Гуркач - Джон Миллман

1573 Arena

Карла Суарес-Наварро - Арина Соболенко
Элизе Мертенс - Данка Ковинич
Маттео Берреттини - Теннис Сандгрен
Майкл Ммо - Роберто Баутиста-Агут

Court 3

Анн Ли - Софья Кенин
Екатерина Александрова - Барбора Крейчикова
Бенуа Пэр - Марин Чилич
Марк Полманс - Душан Лайович

Court 5

Хао-Чин Чан/Латиша Чан - Оксана Калашникова/Мийю Като
Марсело Аревало/Джонни О`Марра - Уго Дельен/Хуан Игнасио Лондеро
Андрес Молтени/Уго Нис - Алекс Болт/Мэтью Эбден
Джейми Форлис/Арина Родионова - Йоханна Ларссон/Ребекка Петерсон

Court 7

Тейлор Таунсенд - Джессика Пегула
Онс Жабер - Каролин Гарсия
Блейк Эллис/Алексей Попырин - Иван Додиг/Филипп Полашек
Макс Пурселл/Люк Сэвилл - Андрей Рублев/Андрей Василевский
Боб Брайан/Майк Брайан - Рохан Бопана/Ясутака Учияма

Court 8

Астра Шарма - Анетт Контавейт
Элисон Риске - Лин Чжу
Диего Шварцман - Алехандро Давидович Фокина
Нао Хибино - Мария Саккари

Court 10

Маркус Даниэль/Филипп Освальд - Марсель Гранольерс/Орасио Себальос
Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текэу - Доминик Инглот/Айсам уль хак Куреши
Дженнифер Бреди/Кэролайн Доулхайд - Сюй Ифань/Николь Меличар
Мисаки Дои/Моника Никулеску - Анна Калинская/Юлия Путинцева

Court 11

Остин Крайчек/Франко Скугор - Роман Ебавы/Игор Зеленай
Ваня Кинг/Кристина МакХейл - Бернарда Пера/Рената Воракова
Виктория Кузмова/Александра Саснович - Александра Бозович/Эмбер Маршалл
Миомир Кецманович/Каспер Рууд - Равен Клаасен/Оливье Марах

Court 12

Кристина Плишкова - Хизер Уотсон
Мэддисон Инглис/Кайла МакФи - Людмила Киченок/Чжаоксюань Ян
Хенри Континен/Ян-Леннар Штруфф - Андреас Сеппи/Лоренцо Сонего
Дивиж Шаран/Артем Ситак - Пабло Карреньо-Буста/Жоао Соуза

 Court 13

Шуай Чжан - Кэтрин МакНелли
Гвидо Пелья - Грегуар Баррере
Альяж Бедене/Ариэль Бехар - Федерико Дельбонис/Леонардо Майер - не ранее 05:00
Крис Гуччионе/Матт Рейд - Марк Лопез/Альберт Рамос-Винольяс

Court 14

Ига Свентек - Тимеа Бабош
Сандер Жилле/Йоран Флиген - Фелисиано Лопез/Пабло Андухар
Гретье Миннен - Елена Рыбакина
Марко Чеккинато/Ласло Дьере - Уэсли Коольхоф/Никола Мектич - не ранее 07:00

Court 15

Анастасия Павлюченкова - Нина Стоянович
Кевин Кравиц/Андреас Мьес - Александр Бублик/Михаил Кукушкин
Лорен Дэвис/Виктория Голубич - Дестини Айява/Лизетт Кабрера
Эйжа Мухаммад/Сабрина Сантамария - Присцилла Хон/Сторм Сандерс

Court 19

Сара Соррибес Тормо - Вероника Кудерметова
Даниэль Эванс - Йошихито Нишиока
Кристиан Гарин - Милош Раонич
Цзянь Ван - Фиона Ферро

Court 22

Ричардас Беранкис - Сэм Куэрри
Мартон Фучович - Янник Синнер
Даниэль Роуз Коллинз/Алисия Росольска - Катерина Козлова/Магда Линетт
Джон Пирс/Майкл Винус - Фредерик Нильсен/Тим Путц

Начало матчей на всех кортах запланировано на 02:00 ночи по киевскому времени.

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о 17:38
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