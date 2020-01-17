Australian Open - 2020. Обзор сетки мужского одиночного турнира.

По традиции сначала несколько слов о тех теннисистах, которые в Мельбурн по разным причинам не приехали. Самой "звездной" потерей Открытого Первенства Австралии можно считать отсутствие в сетке японца Кеи Нишикори, который отказался от участия в турнире из-за травмы локтя. Ее он залечивает еще с августа-сентября прошлого года. Кеи в Мельбурне нужно было защищать очки за четвертьфинал, так что через две недели Нишикори точно вылетит из топ-20 мирового рейтинга.
Куда серьезнее будут рейтинговые потери прошлогоднего полуфиналиста Australian Open француза Люки Пуйе. Он и вовсе окажется за пределами топ-60 мирового рейтинга, поскольку потеряет сразу 720 очков из 1600, которые есть на данную минуту в его копилке. Люка принял решение отказаться от участия в мейджоре из-за рецедива травмы локтя. Как заявляет сам спортсмен, на данный момент все не так серьезно, как в концовке прошлого сезона, но поберечь руку ему все еще необходимо. Кстати, не сыграет в Мельбурне и соотечественник Пуйе - Ришар Гаске. Причина его отказа от участия - травма колена.
К огорчению австралийской публики не сыграет на домашнем мейджоре и первый номер Австралии Алекс де Минаур. Травму мышц живота Алекс получил во время выступлений на ATP Cup. Как заявил сам спортсмен, в принципе, сыграть на Australian Open он может, но есть серьезный риск усугубить ситуацию. А это - уже риск для всей дальнейшей карьеры, так что отказаться от участия в Открытом Первенстве Австралии - абсолютно правильное решение.
Не увидим мы в Мельбурне и Энди Маррея. Да, может в рейтинге британский теннисист сейчас находится совсем не так высоко, как мы привыкли, да и его результаты после возвращения на корт не впечатляют. Но пятикратного финалиста Australian Open на турнире точно ждали. Ну и еще один спортсмен, отсутствие которого могли заметить не многие, если бы не громкий повод - Николас Харри отстранен от соревнований из-за проваленного допинг-теста.
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А вот теперь можно переходить и к традиционному обзору сетки и рассмотреть каждую из ее четвертей отдельно.
1-я четверть
Итак, прошлогодний финалист - испанский теннисист Рафаэль Надаль, который подошел к Открытому Первенству Австралии в ранге первого номера мирового рейтинга, как и положено возглавил сетку турнира. Кстати, о перспективах Рафы удержать лидерство в туре через две недели. Надалю защищать финал, но у его ближайшего преследователя задача еще сложнее - снова взять титул в Мельбурне. Джокович может вернуться на первую строчку только в том случае, если снова выиграет Australian Open, ну а сам Рафаэль остановится на достаточно ранних стадиях. Расклад, мягко говоря, не самый реальный.
Конечно, хочется, чтобы до этой стадии добрался именно Ник Киргиос. Во-первых, это будет шоу. Во-вторых, Киргиос имеет в активе уже 3 победы над Рафой, а далеко не каждый игрок не входящий в группу лидеров тура может похвастаться таким результатом. В прошлом году спортсмены, например, обменялись победами. Сначала Ник победил в Акапулько, а потом Рафа взял реванш на Уимблдоне. Про скандальный характер самого австралийского теннисиста говорить и вовсе не приходится, в общем, если этот матч таки состоится, то трибуны будут забиты, а рейтинги телетрансляций будут соизмеримы с показателями финального матча, так точно.
Что Ник сможет противопоставить Надалю на корте - тот еще вопрос. По сути в текущем сезоне австралиец еще и не играл. Разве что участие в ATP Cup можно отметить. В особенности, его победу в матче с тремя тай-брейками над Стефаносом Циципасом. При этом в поединке против команды Испании Киргиос безвольно проиграл Роберто Баутисте-Агуту и, фактически, лишил свою сборную шансов на итоговый успех.
Если смотреть на сетку, то Киргиос до Рафаэля должен добираться. Разве что в третьем раунде у него серьезный оппонент в лице Карена Хачанова, но россиянин сейчас находится далеко не в самой боевой форме. Так что, если Ник не будет психовать, спорить с судьями, крушить стулья, или что там еще любит делать австралиец на корте... Если он не нарвется на дисквалификацию или собственноручно не проиграет на ранних стадиях, супербитва в четвертом раунде, похоже, состоится. Рафа в ней будет точно фаворитом, но настоящая проверка на прочность Надалю гарантирована. В первую очередь на прочность психологическую.
Ну а в четвертьфинале Рафаэлю, возможно, предстоит провести римейк финала Ролан Гарроса. А точнее сразу двух последних грунтовых Турниров Большого Шлема. В одну четверть к Надалю попал австриец Доминик Тим. Давайте сначала расскажу об одном интересном факте, а потом перейдем к перспективам Доминика пробиться в четвертьфинал. Итак, Надаль и Тим между собой провели уже 13 поединков. В 9-ти из них побеждал испанец, но суть не в этом. 12 из матчей прошли на грунтовом покрытии и лишь однажды Рафа и Доминик играли не на песке. Случилось это на US Open - 2018, когда Надаль получил баранку в стартовой партии, но сумел победить в пяти сетах. И вот теперь на Australian Open теннисисты могут провести лишь свой второй поединок на харде. Да и в целом не на грунтовом покрытии.
Что касается сетки Тима, то она, в принципе, способствует его первому в карьере выходу в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии. Да, да, Доминик в Мельбурне дважды добирался лишь до четвертого раунда, а в прошлом году и вовсе снялся уже по ходу матча второго круга. На этот раз Тиму начинать борьбу встречей против Адриана Маннарино. Соперник уж точно не простой, но проходить его 5-й номер посева просто обязан. Во втором раунде, скорее всего, Альберт Рамос-Винольяс. Ну а в третьем круге может быть совсем интересно - либо Тейлор Фритц, либо Кевин Андерсон. Знаете, похоже, что у австрийца не будет ни одного действительно проходного матча. Да, в каждом из этих противостояний Тим выглядит фаворитом. Но бодаться будет каждый из возможных соперников.
Итог четверти: Если кто и может помешать Рафаэлю Надалю шагнуть в четвертьфинал, так это его собственные нервы в потенциальном матче четвертого круга против Ника Киргиоса. Доминику Тиму тоже, в принципе, пора пробиваться в свой первый в карьере четвертьфинал Открытого Первенства Австралии. Но что-то ведь австрийцу все время мешало удачно выступить в Мельбурне. Кто знает, сможет ли Доминик преодолеть этот фактор на текущем турнире? Или может нас ждет сенсационный участник стадии 1/4 финала, например, тот же Феликс Оже Алиассим, ну или Гаэль Монфис? Будем наблюдать.
2-я четверть
Кому точно придется включаться в турнир с первого же матча, так это 4-му номеру посева россиянину Даниилу Медведеву. Уже в первом раунде Australian Open - 2020 ему предстоит сыграть с прошлогодним четвертьфиналистом Френсисом Тиафо. Сам Даниил год назад тоже довольно лихо провел Откртытое Первенство Австралии - без единого проигранного сета добрался до четвертого круга, где в борьбе уступил Новаку Джоковичу. Но, тогда от россиянина толком ничего и не ждали. Теперь же публика уже настроена увидеть битву с Надалем в полуфинале. Как бы лицом в грязь теперь не ударить.
После Тиафо у Медведева намечается довольно проходной матч второго круга, где играть либо с немцем Домиником Кепфером, либо с кем-то из победителей квалификации. В третьем же круге - снова непростой соперник. Скорее всего - француз Жо-Вильфред Тсонга. К своему уровню, который позволял ему стабильно держаться в топ-5 мирового рейтинга, Тсонга еще не вернулся. Да и не факт, что он вообще сможет еще раз так высоко забраться. Но создать проблемы любому сопернику Жо все еще по силам.
Все-таки, учитывая невнятную игру Джона Изнера на старте сезона - он и на ATP Cup все свои матчи проиграл, и в Окленде Уго Умберу успел уже уступить - Вавринка выглядит самым реальным из соперников Медведева по четвертому кругу. Даниил, кстати, встречался со швейцарцем всего 2 раза - оба раза на мейджорах и оба раза выигрывал в четырех партиях. Почему бы и не продолжить традицию.
Во второй половине этой четверти волей жребия разместился Александр Зверев. Игрок, у которого просто катастрофически не складывается с Турнирами Большого Шлема, получил достаточно интересную сетку. В первом раунде итальянец Марко Чеккинатто - уникальный товарищ, который проигрывал все-все матчи на мейджорах и тут вдруг взял и пробился в полуфинал Ролан Гарроса - 2018. Правда, справедливости ради нужно отметить, что после этого рывка Марко продолжил стабильно проигрывать уже в первых матчах на Турнирах Большого Шлема. В 2019-м он опять на всех четырех турнирах зачехлил ракетку на самом старте. Не вижу причин менять традиции и в начале текущего сезона.
А вот во втором раунде у Зверева победитель матча Каспер Рууд - Егор Герасимов. Вроде звездными эти теннисисты еще не стали, но перспективу можно даже без слишком пристального взгляда увидеть в обоих. Может для кого-то из них именно на Australian Open начнется тот самый прогнозируемый прорыв? Александр будет явно против. Ну а в третьем раунде у Зверева, если все пойдет гладко на старте, возможен матч либо с Фернандо Вердаско, либо с Николозом Басилашвили. В принципе, встреча эта будет, как по мне, ничуть не сложнее поединка второго круга.
Итог четверти: В общем и целом четверть эта достаточно сложна для прогнозирования. Тому же Звереву давно пора пробиваться в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии, но немец часто на мейджорах проигрывает вообще непойми кому. А тут еще и сетка не самая простая досталась. Медведев прошлый сезон, особенно его вторую половину, провел просто шикарно. А после таких рывков частенько случаются спады. Так что и россиянина выводить в четвертьфинал может быть заранее и не нужно. В общем, наверное, стоит обойтись без конкретного прогноза на состав четвертьфинальной пары, а просто подчеркнуть, что за этим фрагментом сетки будет действительно интересно. И именно в ней нас может ждать предостаточно неожиданных результатов.
3-я четверть
Роджеру Федереру, давайте быть откровенными, с турнирной таблицей откровенно повезло. Если смотреть на сетку швейцарца не выискивая для него трудности специально, то сомнения могут возникнуть разве что в его победе на стадии четвертого круга. Вот там действительно соперники могут быть очень и очень опасные. В остальном, даже с учетом потенциального четвертьфинального матча, Роджер должен преодолевать стадию за стадией с минимальными затратами сил. Для швейцарца этот фактор может быть очень важным.
Итак, начинать Федереру поединком против Стива Джонсона. Нет, американец, может и пободаться, но если Роджер подойдет к Открытому Первенству Австралии не в разобранном состоянии, проходить Стива он просто обязан. Пока что в двух матчах против Джонсона, которые успел провести швейцарец, он не отдал сопернику ни сета.
И вот в четвертом раунде для Роджера начинается все самое интересное. Похоже, что играть 3-му номеру посева Australian Open предстоит с победителем матча между Григором Димитровым и Денисом Шаповаловым. В целом, именно поединок между этими спортсменами может стать настоящим украшением третьего раунда Australian Open - 2020, потому что баталия обещает быть равной и интересной. Многое зависеть будет и от того, насколько вымотанным из нее выйдет победитель. Но, как бы там ни было, похоже, что для Федерера именно эта встреча будет ключевой.
Ведь в четвертьфинале у Роджера соперник, да простят меня теннисисты, оказавшиеся в той самой восьмушке сетки, будут даже попроще. Маттео Берреттини в понимании многих пока так и не стал грозной силой, несмотря на то, что итальянец стал 8-й ракеткой Открытого Первенства Австралии. Фабио Фоньини, который попал в ту же часть таблицы, начинает сезон достаточно тяжело - в Окленде он проиграл на самом старте Фелисиано Лопезу, а на ATP Cup проигрывал не только Даниилу Медведеву, а и Касперу Рууду. Может в четвертьфинал пробиться и Борна Чорич, например. Но, давайте быть откровенными, если Федерер пройдет Димитрова/Шаповалова, четвертьфинал должен стать для Роджера не таким уж серьезным испытанием.
Итог четверти: Ясно, что в случае с Роджером очень многое будет зависеть от его физической готовности к очередному марафону. Но если физика не подведет, если сил на пятисетовые встречи будет хватать, Федерер должен без лишних проблем выходить из своей четверти на Новака Джоковича. С одним "но" - если получится преодолеть четвертый раунд, который пока что выглядит моментом истины для швейцарского теннисиста на этом турнире. Ведь, если случится поражение в полуфинале от серба, это все равно можно будет считать неплохим результатом для Роджера. А вот если не выйдет добраться даже до 1/4 финала - это уже совсем другой разговор. Даже несмотря на сложность соперников по четвертому кругу.
4-я четверть
Мы уже начали выводить Новака Джоковича в полуфинал. В принципе, может эти слова и не такие поспешные, ведь речь идет о семикратном триумфаторе Australian Open. Но пристально посмотреть на сетку Новака все-таки стоит. Нет ли в ней каких-либо сюрпризов?
Потому больше внимания придется уделить сетке Стефаноса Циципаса. Хоть там можно найти минимальные сомнения в успешности выступлений. Начинать свой путь греческому теннисисту встречей против Сальваторе Каррузо. Отличный соперник для того, чтобы и корт почувствовать, и игру нащупать, и устать не сильно. Во втором раунде возможет матч против Филиппа Кольшрайбера - невероятно опытного, но уже далеко не такого грозного немца. А вот в третьем раунде вполне возможен матч против Милоша Раонича.
По единственному официальному матчу канадского теннисиста в этом сезоне можно сделать не самый оптимистичный вывод о его форме - Милош уже на старте турнира в Дохе уступил Корентену Муте на двух тай-брейках. Раоничу все никак не удается разобраться с собственными проблемами со здоровьем, так что ставить на него в Мельбурне, наверное, не стоит. Но если Милош таки будет в добром здравии, помучить Циципаса ему вполне по силам.
Итог четверти: Конечно, похоже на попытку выдать желаемое за действительное, но матч Циципас - Джокович в четвертьфинале - самый очевидный итог этого фрагмента сетки. Новаку добраться до этой стадии вообще не должно составить никакого труда. У Стефаноса проблем, наверное, будет больше, но в общем и целом именно эта парочка - явные фавориты четверти. Учитывая, что в личном противостоянии Новака и Стефаноса - счет 2:2, потенциальной встречи теннисистов можно ждать с замиранием сердца.
Даже если все наши прогнозы полетят под откос после первых же матчей, наблюдать за Australian Open - 2020 все равно стоит с повышенным интересом. После межсезонья вообще весь теннис - в удовольствие. А если речь идет о первом в сезоне мейджоре, значить спать по ночам в ближайшие две недели просто противопоказано.
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