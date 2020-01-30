четверг, 30 января 2020 г.

Australian Open - 2020. Расписание 12-го игрового дня, 31 января.

Уже в пятницу на Открытом Первенстве Австралии будет сыгран первый финал - нам станут известны триумфаторы женского парного турнира. Кроме того, в 12-й игровой день австралийского мейджора запланированы полуфинальные встречи в миксте, ну и, конечно же, центральный матч дня - мужской одиночный полуфинал между Домиником Тимом и Александром Зверевым.


Australian Open - 2020
Расписание 12-го игрового дня
31 января

 Rod Laver Arena

Габриэла Дабровски/Хенри Континен - Барбора Крейчикова/Никола Мектич - начало в 04:30
Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей - Астра Шарма/Джон-Патрик Смит - не ранее 06:00
Шувей Сэ/Барбора Стрыцова - Тимеа Бабош/Кристина Младенович - не ранее 07:00
Доминик Тим - Александр Зверев - не ранее 10:30

Начало всех матчей указано по киевскому времени

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о 15:52
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