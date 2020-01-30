Australian Open - 2020
Расписание 12-го игрового дня
31 января
Rod Laver Arena
Габриэла Дабровски/Хенри Континен - Барбора Крейчикова/Никола Мектич - начало в 04:30
Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей - Астра Шарма/Джон-Патрик Смит - не ранее 06:00
Шувей Сэ/Барбора Стрыцова - Тимеа Бабош/Кристина Младенович - не ранее 07:00
Доминик Тим - Александр Зверев - не ранее 10:30
Начало всех матчей указано по киевскому времени
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