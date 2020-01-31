Australian Open - 2020
Расписание 13-го игрового дня
1 февраля
Rod Laver Arena
Гарольд Майо - Артур Казо - юноши финал - начало в 02:15
Вероника Бажак - Виктория Хименес-Касинцева - девушки финал - начало не ранее 03:30
Софья Кенин - Гарбинье Мугуруса - начало в 10:30
Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей - Барбора Крейчикова/Никола Мектич
Начало матчей указано по киевскому времени
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