пятница, 31 января 2020 г.

Australian Open - 2020. Расписание 13-го игрового дня, 1 февраля.

В субботу второй недели на кортах Мельбурна наступает настоящий день финалов. Именно в 13-й день Открытого Первенства Австралии будут разыграны трофеи в одиночных юниорских разрядах, женском парном турнире, ну и конечно же, в женской одиночке. Предлагаем Вашему внимание полное расписание субботнего игрового дня Australian Open - 2020.



Australian Open - 2020
Расписание 13-го игрового дня
1 февраля

 Rod Laver Arena

Гарольд Майо - Артур Казо - юноши финал - начало в 02:15
Вероника Бажак - Виктория Хименес-Касинцева - девушки финал - начало не ранее 03:30
Софья Кенин - Гарбинье Мугуруса - начало в 10:30
Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей - Барбора Крейчикова/Никола Мектич

Начало матчей указано по киевскому времени

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о 15:14
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