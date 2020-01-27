Время четвертьфиналов. Australian Open - 2020. Расписание 9-го игрового дня, 28 января.

Australian Open - 2020
Расписание 9-го игрового дня
28 января
Rod Laver Arena
Софья Кенин - Онс Жабер - начало в 02:00
Эшли Барти - Петра Квитова - не ранее 03:30
Теннис Сандгрен - Роджер Федерер - не ранее 05:30
Милош Раонич - Новак Джокович - не ранее 10:00
Макс Пурселл/Люк Сэвилл - Сантьяго Гонсалез/Кен Скупски
Margaret Court Arena
Мансур Бахрами/Фабрис Санторо - Пэт Кэш/Марк Вутфорд - "легенды", начало в 02:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Габриэла Дабровски/Алена Остапенко - не ранее 03:30
Марсело Аревало/Джонни О`Мара - Иван Додиг/Филипп Полашек
Барбора Крейчикова/Никола Мектич - Аманда Анисимова/Ник Киргиос - не ранее 07:00
1573 Arena
Даниэла Хантукова/Мартина Навратилова - Николь Брадтке/Мэри Джо Фернандес - "легенды", начало в 02:00
Хенри Континен/Ян-Леннар Штруфф - Раджив Рам/Джо Солсбери - не ранее 03:00
Кори Гауф/Кэти МайНейли - Тиме Бабош/Кристина Младенович
Джессика Мур/Мэтью Эбден - Габриэла Дабровски/Хенри Континен
Court 3
Йонас Бйоркман/Томас Юханссон - Уэйн Феррейра/Горан Иванишевич - "легенды", начало в 02:00
Шувей Сэ/Барбора Стрыцова - Дженнифер Бреди/Кэролайн Доулхайд - не ранее 03:30
Хао-Чин Чан/Латиша Чан - Элизе Мертенс/Арина Соболенко - не ранее 05:30
Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей - Алена Остапенко/Леандр Пайес
Латиша Чан/Иван Додиг - Андреа Клепач/Эдуард Роже-Васселин
Начало всех матчей указано по киевскому времени.
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