Australian Open - 2020. Обзор сетки женского одиночного турнира.

Но, прежде чем перейти к традиционному обзору сетки турнира по четвертям, давайте обсудим несколько моментов, которые касаются Открытого Первенства Австралии в целом. Во-первых, пожары... Да, конечно в Австралии ситуация немного стабилизировалась, но смог в воздухе Мельбурна ощущается до сих пор. Тут бытует несколько мнений. Одни уверяют, что в такой ситуации играть просто невозможно. Мария Шарапова и Лаура Зигемунд прерывают выставочный матч в Куйонге, Далила Якупович покидает квалификацию из-за плохого самочувствия, вызванного как раз смогом. Тренировки отменяются, матч предварительной стадии переносятся.
С другой стороны, есть спортсмены, которые уверены, что ничего критичного в Мельбурне с воздухом не происходит. Тот же Сергей Стаховский, который частенько высказывает не самые популярные и политкорректные мысли, заявил что на турнирах в Китае качество воздухе еще хуже. Просто про это никто не говорит, так что скандалов не происходят. Все играют, и ничего страшного со спортсменами не случается. До понедельника, когда стартуют матчи основного раунда, смог может и развеяться, но в целом каждый год на Australian Open спортсменам действительно приходится страдать. То от сорока градусной жары, то от дыма...
Ну и еще один момент - спортсменки, которых мы в Мельбурне, по разным причинам, в этом году не увидим. Настоящей информационной бомбой стала новость о возвращении на корт Ким Клийстерс. Бельгийская теннисистка планировала вернуться уже в январе, но в итоге перенесла камбек в тур на март, посколько получила травму колена. Конечно, возлагать надежды на удачные выступления Ким в Мельбурне было бы излишне смело, но снова увидеть легендарную спортсменку на корте действительно хотелось бы.
отказаться от участия в австралийском мейджоре из-за того, что просто не успевает восстановиться после травмы. А форсировать события Бьянка, даже ради участия в Открытом Первенстве Австралии, не собирается.
Не приехала в Мельбурн и Виктория Азаренко, которая пропускает все начало сезона. В прессе даже начали появляться слухи о том, что белорусская теннисистка решила завершить профессиональную карьеру. Но пока никаких официальных заявлений об этом не поступало, а из источников, приближенных к Вике стало известно, что у нее продолжаются судебные слушания по делу опеки над сыном. Они и помешали Азаренко качественно подготовиться к старту нового теннисного года.
Не сыграет на Australian Open немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая пропускает мейджор из-за травмы колена. Пока что в планах Петкович вернуться на корте буквально через несколько недель - к турнирам в Дубае и Дохе, а также к матчам Кубка Федераций. В остальном - все сильнейшие спортсменки мира в строю и просто рвутся в бой.
1-я четверть
Эшли Барти, которая на правах первой ракетки мира возглавила посев Открытого Первенства Австралии, конечно, столкнется с серьезным давлением. Статус лидера женского тенниса, ожидания местной публики, которая точно будет просто неистово поддерживать Эшли на каждом матче, все это делает ее задачу совсем не такой простой, как может показаться. С другой стороны, Барти защищать лишь прошлогодний четвертьфинал, тогда как ближайшие конкурентки в рейтинге должны отбить куда больше рейтинговых пунктов. Плишкова - за полуфинал, Осака - и вовсе за титул. Разве что у Симоны Халеп в 2019-м был лишь четвертый круг, но на данный момент в рейтинге между румынской теннисисткой и Эшли Барти чуть ли не настоящая пропасть, так что в этом плане австралийская спортсменка может быть практически спокойна.
Во втором раунде, в принципе, соперницы того же уровня, что и на старте. Барти предстоит сыграть либо с Полоной Херцог, либо с Ребеккой Петерсон. Шведской спортсменке уже давно предрекают прорыв в элиту мирового тенниса, но это все никак не может произойти. И, если честно, пока и не особо видно за счет чего Петерсон может организовать этот прорыв конкретно на Открытом Первенстве Австралии.
С первой сеянной соперницей Барти, если честно, наверное даже повезло - ею может стать представительница Казахстана Елена Рыбакина. Во-первых, до уровня настоящей топ-теннисистки Елена еще, похоже, просто не доросла. Во-вторых, Рыбакина, похоже, оставит немало сил в Хобарте, да и на турнире в Шэньчжэне она добралась до финала. С одной стороны это, конечно, игровая практика, которой многим так не хватает на старте сезона. С другой - серьезная нагрузка, которая вполне может стать фактором не в пользу Елены. Как бы там ни было, в матче с ней Барти снова будет явной фавориткой.
К тому же, я бы не спешил выводить в третий круг на встречу с Эшли именно Рыбакину. В ее фрагменте сетки есть, как минимум, Александра Саснович. Ну и в четвертом раунде у австралийской теннисистки могли быть куда более серьезные соперницы. Если смотреть на номера посева, то оппонентка Эшли определится в противостоянии в противостоянии Элисон Риске и Петры Мартич. Но, конечно, давайте не будем списывать со счетов и других спортсменок, например Юлию Гергес или ту же Кристину МакХейл. Почему бы и нет?
Наверное чуть посложнее дела с турнирной таблицей обстоят у Петры Квитовой, которая попала на противоположный конец первой четверти. Даже стартовая соперница у Петры в разы серьезнее - соотечественница Катерина Синякова. Второй раунд, в принципе, может быть для Квитовой относительно проходным, но вот в третьем круге - встреча против Екатерины Александровой, которая уже в этом сезоне взяла два титула - в Лиможе и Шэньчжэне - и довела свою победную серию до 10 матчей подряд. Да, Квитова все равно останется фавориткой, но если россиянка словит свою игру, Петре может быть ой как непросто.
в напряженнейшей борьбе уступила Каролине Плишковой. Да, Мэдисон, для начала, нужно пройти Дарью Касаткину. И потенциальная встреча против Марии Саккари в третьем круге тоже не выглядит легкой прогулкой для Киз. Но в целом сетка для американки вполне рабочая и перспективы выхода в четвертьфинал для Мэдисон не такие уж и туманные.
Итог четверти: И все-таки, рискну предположить, что фавориты свой статус оправдают. Барти, если она действительно планирует закрепляться на верхушке мирового рейтинга, по сути и проигрывать до четвертьфинала некому, так что австралийскую теннисистку смело проводим в 1/4 финала. Ну а во второй половине этой четверти за путевку в эту стадию должны бороться Петра Квитова и Мэдисон Киз. Сейчас сложно выделить фаворита в этой паре, так что посмотрим, как эти спортсменки будут двигаться по сетке и будем делать прогнозы непосредственно перед матчем. Если он, конечно, состоится.
2-я четверть
Во второй четверти сетки Australian Open - 2020 действительно очень много интриг. Начну, пожалуй, с главной - именно в этой части таблицы разместилась действующая чемпионка австралийского мейджора - Наоми Осака. Говорить о том, что даже с 3-м номером посева японская теннисистка является одной из претенденток на титул, наверное, не приходится. Наоми ни игры сверх стабильной в последнее время не показывает. Да и здоровье подводит просто с завидным постоянством.
Сетка, в принципе, для Наоми, скажем так, трудовая. Стартовать Осаке встречей против Марии Боузковой, далее Сайсай Чжен, ну а в третьем раунде - просто россыпь вариантов. Либо Барбора Стрыцова, получившая в Мельбурне 32-й номер, либо ее соперница по стартовому раунду - Сорана Кырстя. А есть еще две американки - Винус Уильямс и Кори Гауфф. Их матч вообще можно считать чуть ли не центральным во всем стартовом раунде Открытого Первенства Австралии. Ну, как минимум, битвой поколений, его назвать можно точно. Винус ведь старше соперницы почти на 24 года.
Кстати, соперница Осаки по четвертому раунду вполне может определится в еще одному американском дерби - между Слоан Стивенс и Софьей Кенин. Первая, конечно, пока не лучшим образом начинает сезон 2020-го года - Стивенс потерпела два совсем уж необязательных поражения в Брисбене и Аделаиде от Людмилы Самсоновой и Арины Родионовой. Кенин по матчу на этих же турнирах выиграла, но в целом и ее результаты феноменальными в начале сезона тоже не назовешь.
В общем, Наоми пусть и подходит к защите титула в Мельбурне далеко не в лучших кондициях, но и сетка ей в некотором роде может помочь. Если и попадаются Осаке достаточно серьезные соперницы до четвертьфинала, то и они начинают год пока не слишком удачно, если не сказать вообще провально.
Во второй половине этой четверти оказалась великая и ужасная. Серена Уильямс уже успела выиграть турнир в Окленде, который позволил ей взять трофей вот уже в четвертом десятилетии. Достижение, конечно, феноменальное, но Серена явно не против и на мейджор замахнуться. Если Уильямс-младшая будет подходить к матчам во всеоружии, то до четвертьфинала, похоже, ей и напрягаться не особо придется.
Начинать Серене матчем против россиянки Анастасии Потаповой. Далее - Тамара Цидансек. В третьем круге - Цянь Ван... Если Уильямс отдаст кому-то из соперниц хотя бы партию, уже можно будет говорить о том, что американка подошла к турниру не в лушчей форме. О поражениях речь вообще идти не может.
памятного поединка на Australian Open - 2019 было бы очень интересно. Но на пути Даяны уже во втором круге может стать Каролин Возняцки.
Для датчанки Открытое Первенство Австралии станет последним турниром в карьере. Как минимум, Каролин, которая объявила о завершении карьеры, сейчас говорит, что уходит навсегда и возвращаться на корт спустя несколько лет, как та же Ким Клийстерс, не собирается. Ясно, что и мотивация у Возняцки будет уже не та, и прощается с профессиональным спортом в относительно молодом возрасте датчанка не от хорошей жизни. Но было бы в высшей степени справедливо, если бы Каролин добралась до четвертого раунда и сыграла в нем со своей лучшей подругой в туре - Сереной Уильямс. Как сложится? Будем наблюдать. Но если Возняцки преодолеет стартовый раунд, а Ястремская обыграет в первом раунде квалифайера, их очное противостояние во втором круге точно станет одним из самых любопытных на этой стадии.
Итог четверти: Конечно, очень хочется увидеть четвертьфинальный матч между Сереной Уильямс и Наоми Осакой. Такие битвы, в каком бы состоянии теннисистки не подходили к поединку, точно вызывают повышенный интерес. И если в форме американской спортсменки сомнений нет практически никаких, то Осаку выводить в четвертьфинал, наверное, вот так заранее не стоит. Хотя, при взгляде на ее "восьмушку" сходу и не скажешь, кто именно может стать на пути Наоми.
3-я четверть
Симона Халеп и Белинда Бенчич, которые попали в третью четверть женской сетки Открытого Первенства Австралии, сегодня синхронно проиграли свои четвертьфинальные матчи в Аделаиде. Румынская теннисистка в двух партиях уступила Арине Соболенко, ну а представительница Швейцарии практически без борьбы пропустила в полуфинал Даниэль Роуз Коллинз. Понятно, что топовые спортсмены за несколько дней до старта мейджора не выкладываются на корте по максимуму. Но теннис высокого класса в 2020-м году не показывает, как минимум пока что, ни Симона, ни Белинда.
Халеп начинать свой путь в Мельбурне встречей с Дженнифер Бреди. Американка уже успела навести шороху в Брисбене, где сначала преодолела квалификацию, потом обыграла Марию Шарапову в стартовом раунде, а затем и Эшли Барти во втором круге одолела. Споткнулась Бреди лишь во встрече с Петрой Квитовой. Но, похоже, проигрывать Симоне Халеп еще до выхода на корт Дженнифер точно не собирается - статус соперницы на ее игру влияет самую малость. Во втором круге Симона, если все сложится удачно на старте, сыграет либо с Мисаки Дои, либо с победительницей квалификации. Ну а в третьем - Даниэль Роуз Коллинз, про которую мы уже вспоминали в обзоре третьей четверти.
У Бенчич сетка простой тоже не выглядит. На старте - Анна-Каролина Шмидлова, матч с которой можно еще назвать раскачкой. Во втором раунде - Алена Остапенко. Конечно не ясно, в каком состоянии латвийская теннисистка приедет в Мельбурн после семейной трагедии - буквально на днях у Алены умер отец, но если Остапенко сумеет настроиться на борьбу, Белинде может быть очень непросто. Ну а в третьем раунде неуступчивая и крепкая Анетт Контавейт. Еще одну прибалтийскую соперницу тоже подарком для Бенчич не назовешь никак.
Самые интересные расклады - в рядах потенциальных соперниц Белинды Бенчич по четвертому кругу. Во-первых, Арина Соболенко, которая, похоже, начала находить свою игру в Аделаиде, где она уже добралась до полуфинала. Начинать белорусской теннисистке встречей против Карлы Суарес-Наварро, ну а во втором раунде играть либо против Тими Бабош, либо против Иги Швентек из Польши. В принципе, соперницы вполне проходимые. Но вот с третьим кругом - одни интриги. Потенциально Соболенко должна была бы играть против Донны Векич, но той в соперницы досталась обладательница wild card - Мария Шарапова. Может быть силу россиянки мы по привычке слегка преувеличиваем - Маша давно не боролась за серьезные результаты и сейчас оказалась даже за пределами топ-100 мирового рейтинга. Но многие из вас удивятся, если Шарапова одолеет Векич, получившую 19-й номер посева? А если пройдет еще и Ализе Корне во втором раунде?
Как бы там ни было, выводить Шарапову дальше третьего раунда было бы слишком оптимистично. Сейчас кажется, что Марии и первый круг пройти будет за счастье. Бой Донне она навязать просто обязана, а вот каким будет результат, узнаем уже непосредственно после матча. Для нас же главное, что на данный момент Соболенко выглядит фаворитом при любом варианте завершения встречи между Шараповой и Векич. Арине вполне по силам пробиться и в четвертый круг, и, почему бы и нет, в четвертьфинал.
Итог четверти: Наверное, эта четверть будет первой, в которой в четвертьфинал мной не будут выводиться высшие номера посева. Кажется, что первая четвертьфиналистка будет определяться уже в матче третьего круга между Симоной Халеп и Даниэль Коллинз. Ну а второй участницей этой стадии вполне может стать Арина Соболенко.
4-я четверть
Каролина Плишкова может быть крайне довольна тем, как с ней обошелся жребий Открытого Первенства Австралии. Вроде бы имена в ее части сетки достаточно приличные, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что особых конкуренток, как минимум до стадии четвертьфинала, у чешской теннисистки попросту нет. Да, Кристина Младенович когда-то феерила как в одиночном, так и в парном разряде, но сейчас результаты у французской теннисистки, мягко говоря, пошли на спад. Так что, похоже, в матче первого круга против 2-й ракетки Australian Open Младенович попросту ничего не светит.
Во втором раунде - победительница встречи между Лаурой Зигемунд и Коко Вандевеге. Стоит ли подчеркивать, что Плишкова любую из этих оппоненток проходить просто обязана. Первая сеянная соперница - Анастасия Павлюченкова. Да, россиянке в этом сезоне пока фатально не везет с сетками - уже на ранних стадиях она играла против Петры Квитовой и Эшли Барти и в обоих встречах потерпела поражения в трех партиях. При этом Настя выигрывала стартовые сеты, а потом катастрофически сдавала. В игре против Плишковой стабильность и стойкость нужна будет даже еще сильнее. Откуда взять все это за неделю до потенциальной встречи? Не ясно.
В общем, если Плишкова не пробьется в четвертьфинал, это можно будет расценивать настоящим провалом для чешской теннисистки. А вот на стадии 1/4 финала серьезные соперницы уже вполне могут быть. Да, та же Элина Свитолина свой единственный матч в новом сезоне с треском проиграла Даниэль Роуз Коллинз, выиграв всего 2 гейма за встречу. Но жребий дает украинской теннисистке возможность немного разыграться в стартовом раунде, поскольку Элине выпало встретится с британкой Кэти Бултер. Если уж с ней возникнут проблемы, то начало сезона и вовсе можно будет считать провальным.
Во втором раунде у Свитолиной встреча с Лорен Дэвис. Далее - либо Мугуруса, либо Томльянович, либо Севастова. В принципе, соперницы серьезные, но вполне проходные. Проблемы могут возникнуть с любой из них, но Элина по уровню, конечно, куда выше. Если уж проводить Свитолину в четвертый раунд, то разве что здесь заведомо неудобная и непростая Кики Бертенс. В истории личных противостояний между этими теннисистками полное равенство - 2:2, но не уверен, что в этой потенциальной встрече фаворитом будет считаться именно Элина.
Итог четверти: Плишкова, похоже, явная фаворитка всей четвертой четверти. А может и всего турнира, посмотрим. Каролина просто обязана пробиваться в четвертьфинал, ну а ее соперница должна определяться в матче между Элиной Свитолиной и Кики Бертенс. Хотя, вот со второй участницей стадии 1/4 финала нас вполне могут и сюрпризы ждать.
Ну что же, пока следим за матчами квалификации Australian Open - 2020, ну а с понедельника забываем про ночной сон. Две недели захватывающего зрелища на первом в сезоне Турнире Большого Шлема. Будем смотреть, насколько правдивыми окажутся все наши прогнозы.
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