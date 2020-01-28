вторник, 28 января 2020 г.

Софья Кенин становится первой полуфиналисткой Australian Open - 2020.

Американская теннисистка Софья Кенин, получившая в Мельбурне 14-й номер посева, пробивается в 1/2 финала стартового в сезоне Турнира Большого Шлема. На стадии четвертьфинала Australian Open - 2020 Софья в двух партиях обыграла представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую 78-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Софье Кенин понадобилось лишь чуть более полутора часов игрового времени.


(14) Софья Кенин - Онс Жабер - 6:4, 6:4

 Достаточно быстро Кенин удалось повести с брейком, причём подачу соперницы американская теннисистка смогла взять под ноль. К середине партии Жабер отыграла отставание, но уже через минуту-другую Кенин снова вела с геймом на приёме в активе. Концовка стартовой партии получилась достаточно нервной. Могла и Жабер снова отыграться, но представительница Туниса не воспользовалась двумя брейк-поинтами. Могла и Софья ещё одним выигранным на приёме геймом точку в партии поставить, но упустила двойной сет-болл на подаче соперницы. Но, как бы там ни было, минимальный перевес Кенин удержала и оформила победу в сете.

Во второй партии обмен брейками наметился в середине сета, но в итоге отличиться на приёме сумела лишь Кенин. Американка первой обозначила желание побороться за подачу соперницы, но было оно достаточно робким - Онс отыграла брейк-поинт и защитила подачу. А вот сама Жабер через минуту поддавила куда серьёзные - прежде, чем взять гейм, Софье пришлось отыграть сразу 4 брейк-поинта. Похожая задача стояла в следующем гейме и перед Жабер, но Онс сама себе усложнила тем, что провалила старт подачи и доигралась до 0:40. Тройной брейковый мяч Жабер ликвидировала, но на четвёртом уже споткнулась. Кенин вцепилась в свою возможность всеми силами, шикарно отработала две оставшиеся подачи М оформила выход в первый в карьере полуфинал мейджора.

В нем Софья Кенин сыграет с лидером текущего мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.

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о 07:23
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