Эшли Барти на тай-брейке решающего сета дожала Даниэль Коллинз и вышла в финал турнира в Аделаиде.

(1) Эшли Барти - Даниэль Роуз Коллинз - 3:6, 6:1, 7:6(5)
Эшли Барти не лучшим образом вошла в поединок и проиграла уже стартовый гейм на собственной подаче. Долгое время австралийская теннисистка ничего не могла противопоставить сопернице на приеме, но под занавес сета у Эшли был просто идеальный шанс для того, чтобы вернуться в борьбу за партию. Американка просто проваливала собственный гейм и доигралась до тройного брейк-поинта для соперницы, но вовремя собралась и выиграла 5 розыгрышей подряд. При подаче на стартовый сет Коллинз первой ракетке мира шансов на отыгрыш уже просто не давала.
Но во втором сете Барти удалось солидно прибавить и эта партия завершилась форменным разгромом. Эшли очень быстро повела сразу с двумя брейками - 5:0. Могла первая ракетка мира и баранку Коллинз отвесить - Барти добралась до двойного сет-болла на приеме, но Даниэль гейм престижа выиграть все-таки смогла. Вернуться в борьбу за партию американской теннисистке это, понятное дело, не помогло. С первой же попытки Барти подала на партию и перевела встречу в решающий отрезок.
Развить успех в начале третьего сета Эшли не удалось и партия началась в абсолютно равной борьбе. В середине решающего отрезка матча Барти таки воспользовалась спадом в игре соперницы и отличилась на приеме, но Коллинз моментально оформила обратный брейк. Больше шансов взять подачу оппонентки не было ни у одной из теннисисток. Тай-брейк вышел достаточно нервным, но именно Барти оказалась чуточку стабильнее.
Теперь за титул соревнований в Аделаиде Эшли Барти поспорит с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая в своем полуфинальном матче в двух партиях обыграла Арину Соболенко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий