пятница, 17 января 2020 г.

Эшли Барти на тай-брейке решающего сета дожала Даниэль Коллинз и вышла в финал турнира в Аделаиде.

Лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти становится второй финалисткой соревнований в Аделаиде. В борьбе за выход в титульный матч турнира Эшли на тай-брейке решающего сета обыграла представительницу США Даниэль Роуз Коллинз, занимающую 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. Барти не лучшим образом провела старт поединка и уступила первую партию встречи. Но во втором сете австралийская спортсменка просто разгромила соперницу. В решающем отрезке встречи именно Барти повела с брейком, но Коллинз моментально отыгралась и перевела выяснение сильнейшей на тай-брейк. Уже на нем Эшли оформила итоговую победу, затратив на нее чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(1) Эшли Барти - Даниэль Роуз Коллинз - 3:6, 6:1, 7:6(5)

Эшли Барти не лучшим образом вошла в поединок и проиграла уже стартовый гейм на собственной подаче. Долгое время австралийская теннисистка ничего не могла противопоставить сопернице на приеме, но под занавес сета у Эшли был просто идеальный шанс для того, чтобы вернуться в борьбу за партию. Американка просто проваливала собственный гейм и доигралась до тройного брейк-поинта для соперницы, но вовремя собралась и выиграла 5 розыгрышей подряд. При подаче на стартовый сет Коллинз первой ракетке мира шансов на отыгрыш уже просто не давала.

Но во втором сете Барти удалось солидно прибавить и эта партия завершилась форменным разгромом. Эшли очень быстро повела сразу с двумя брейками - 5:0. Могла первая ракетка мира и баранку Коллинз отвесить - Барти добралась до двойного сет-болла на приеме, но Даниэль гейм престижа выиграть все-таки смогла. Вернуться в борьбу за партию американской теннисистке это, понятное дело, не помогло. С первой же попытки Барти подала на партию и перевела встречу в решающий отрезок.

Развить успех в начале третьего сета Эшли не удалось и партия началась в абсолютно равной борьбе. В середине решающего отрезка матча Барти таки воспользовалась спадом в игре соперницы и отличилась на приеме, но Коллинз моментально оформила обратный брейк. Больше шансов взять подачу оппонентки не было ни у одной из теннисисток. Тай-брейк вышел достаточно нервным, но именно Барти оказалась чуточку стабильнее.

Теперь за титул соревнований в Аделаиде Эшли Барти поспорит с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая в своем полуфинальном матче в двух партиях обыграла Арину Соболенко.

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о 12:28
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