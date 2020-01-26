Эшли Барти в трех сетах обыграла Элисон Риске и шагнула в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии.

Лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти пробивается в четвертьфинал домашнего Турнира Большошо Шлема. На стадии четвертого круга Эшли добилась непростой победы над представительницей США Элисон Риске, получившей в Мельбурне 18-й номер посева. Барти достаточно уверенно повела в счете по сетам, но провалила вторую партию поединка, выиграв за нее всего 1 гейм. В решающем отрезке встречи австралийской спортсменке удалось вновь нащупать свою игру и за 1 час и почти 40 минут игрового времени оформить итоговую победу.
(1) Эшли Барти - (18) Элисон Риске - 6:3, 1:6, 6:4
Теперь в четвертьфинале Australian Open - 2020 Элисон Риске сыграет с чешской спортсменкой Петрой Квитовой, обыгравшей в своем матче четвертого круга представительницу Греции Марию Саккари
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий