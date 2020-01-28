Эшли Барти переиграла Петру Квитову на пути в полуфинал Australian Open - 2020.

Лидер текущего мирового рейтинга Эшли Барти пробивается в полуфинал домашнего мейджора. На стадии 1/4 и финала Эшли переиграла крайне непростую соперницу - набравшую было ход представительницу Чехии Петру Квитову, занимающую 8-ю позицию в женской классификации. Стартовый сет встречи Барти сумела оставить за собой лишь на тай-брейке, а вот по ходу второй партии Эшли уже серьёзно доминировала на корте и победила в ней с перевесом сразу в два брейка. На выход в полуфинал Открытого Первенства Австралии Эшли Барти потратила чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
(1) Эшли Барти - (7) Петра Квитова - 7:6(6), 6:2
Теперь за выход в финал Australian Open - 2020 Эшли Барти поспорит с американской теннисисткой Софьей Кенин, переигравшей чуть ранее Онс Жабер
из Туниса.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий