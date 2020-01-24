Эшли Барти переиграла Елену Рыбакину на пути в 1/8 финала домашнего мейджора.

(1) Эшли Барти - (29) Елена Рыбакина - 6:3,6:2
Уже тут в Мельбурне у Эшли Барти был поединок, в котором она также неуверенно начала матч, но потом просто невероятно прибавила и уничтожила соперницу. На самом старте турнира австралийская теннисистка умудрилась даже проиграть первый сет противостояния Лесе Цуренко, но в дальнейшем у украинской спортсменки просто не было шансов даже на достойную борьбу.
Сегодня Барти вовремя спохватился и до проигранной партии дело не довела. Да и громить Рыбакину тоже как-то не получилось. Но начало встречи третьего круга было во многом схожим - дважды Эшли проигрывала собственную подачу, но моментально оформляла обратный брейк и не позволяла Елене уйти в отрыв по счету. Австралийская теннисистка подачу наладила первой, а вот Рыбакину лихорадило и дальше. Сначала представительница Казахстана позволила Эшли впервые в матче и самой повести с геймом на приёме в активе, а через несколько минут у Елены подвис ещё один собственный гейм. Его Рыбакина спасла с сет-болла у соперницы, но помешать Барти подать на стартовый сет 29-я ракетка турнира уже не смогла.
Вторая партия, несмотря на счёт, получилась, наверное, не менее боевой. Просто в ключевые моменты сета Барти оказалась чуть стабильнее, да и просто удачливее. Эшли смогла оформить два брейка, но после каждого из них у австралийской теннисистки возникали серьезнейшие проблемы с подачей. Оба раза Барти защищала её отыграв по 3 брейк-поинта. Непростой была и подача на матч, во время неё Эшли ликвидировала ещё один брейковый мяч, но успешно закончила встречу в свою пользу.
В четвертом круге Australian Open - 2020 Эшли Барти сыграет с победительницей матча между Элисон Риске и Юлией Гергес.
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