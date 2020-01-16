четверг, 16 января 2020 г.

Эшли Барти справилась с Маркетой Вондрусовой и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде.

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти выходит в полуфинал домашних соревнований в Аделаиде. На стадии 1/4 финала Эшли в двух партиях переиграла 8-ю ракетку турнира чешскую спортсменку Маркету Вондрусову, занимающую 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета встречи закончились с одинаковым счетом 6:3, но при этом развивались события в каждой из партий по разным сценариям. На победу в матче Барти потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(1) Эшли Барти - (8) Маркета Вондрусова - 6:3, 6:3

Победу Барти в стартовой партии встречи смело можно назвать спокойной. Австралийская теннисистка достаточно быстро воспользовалась откровенным провалом на подаче Маркеты, сумела оформить брейк под ноль и долгое время без каких-либо вопросов удерживала это минимальное преимущество. С трудностями Эшли столкнулась лишь при подаче на первый сет, когда Вондрусова добралась до брейк-поинта, но важнейший мяч Барти отыграла, а потом и с первого же сет-болла поставила победную точку в партии.

Во втором сете Эшли снова сумела вырваться вперед с геймом на приеме в активе, но Вондрусова смогла моментально отыграться. В середине сета Барти снова взяла подачу соперницы, но опять столкнулась с серьезными проблемами в собственном гейме. Маркета просто обязана была выравнивать ситуацию в счете, но отпустила соперницу с тройного брейк-поинта. После такой упущенной возможности чешская теннисистка откровенно посыпалась и еще раз упустила собственную подачу.

Теперь за выход в титульный матч соревнований в Аделаиде Эшли Барти поспорит с американской теннисисткой Даниэль Роуз Коллинз, которая в своем четвертьфинале неожиданно легко разобралась с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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о 12:15
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