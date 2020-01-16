Эшли Барти справилась с Маркетой Вондрусовой и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде.

(1) Эшли Барти - (8) Маркета Вондрусова - 6:3, 6:3
Победу Барти в стартовой партии встречи смело можно назвать спокойной. Австралийская теннисистка достаточно быстро воспользовалась откровенным провалом на подаче Маркеты, сумела оформить брейк под ноль и долгое время без каких-либо вопросов удерживала это минимальное преимущество. С трудностями Эшли столкнулась лишь при подаче на первый сет, когда Вондрусова добралась до брейк-поинта, но важнейший мяч Барти отыграла, а потом и с первого же сет-болла поставила победную точку в партии.
Во втором сете Эшли снова сумела вырваться вперед с геймом на приеме в активе, но Вондрусова смогла моментально отыграться. В середине сета Барти снова взяла подачу соперницы, но опять столкнулась с серьезными проблемами в собственном гейме. Маркета просто обязана была выравнивать ситуацию в счете, но отпустила соперницу с тройного брейк-поинта. После такой упущенной возможности чешская теннисистка откровенно посыпалась и еще раз упустила собственную подачу.
Теперь за выход в титульный матч соревнований в Аделаиде Эшли Барти поспорит с американской теннисисткой Даниэль Роуз Коллинз, которая в своем четвертьфинале неожиданно легко разобралась с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
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